Juve, nuovo innesto per il futuro: chi è Krediet, il centrocampista arrivato dal Feyenoord

La Juventus continua a muoversi con decisione su più livelli, alternando le strategie di mercato immediato a operazioni mirate sul lungo periodo. Accanto alle valutazioni per rinforzare la prima squadra affidata a Luciano Spalletti, il club bianconero mantiene alta l’attenzione sul settore giovanile. La dirigenza, infatti, è costantemente impegnata nella ricerca di profili di talento in grado di garantire qualità e prospettiva. In quest’ottica si inserisce l’operazione che ha portato a Torino Fortunato Krediet. Un nome ancora poco conosciuto dal grande pubblico, ma già molto apprezzato dagli addetti ai lavori. La Juventus lo considera un investimento strategico per il futuro del proprio vivaio.
L’arrivo di Krediet a Torino: operazione mirata
Fortunato Krediet è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus, che ha anticipato la concorrenza assicurandosi il centrocampista olandese classe 2010. Il giovane talento arriva dal Feyenoord, club che aveva tentato fino all’ultimo di trattenerlo con un contratto pluriennale. La proposta bianconera, però, è risultata decisiva, convincendo il giocatore a scegliere l’Italia. Krediet ha firmato un accordo valido fino al 30 giugno 2028. Nella sua prima fase in bianconero sarà inserito nella rosa dell’Under 16. Il ragazzo lavorerà sotto la guida di mister Gridel, a Vinovo. La Juventus punta a seguirne da vicino la crescita tecnica e fisica. Un’operazione che conferma la volontà del club di investire sui migliori prospetti europei.
Un percorso formativo ricco e internazionale
Nonostante la giovane età, Fortunato Krediet vanta già un percorso calcistico articolato e di alto livello. Prima dell’approdo al Feyenoord, avvenuto nell’estate del 2024, il centrocampista ha maturato esperienze in diversi vivai prestigiosi. Ha infatti indossato le maglie di Zeeburgia, PSV Eindhoven e Utrecht. Questi passaggi gli hanno permesso di crescere in contesti tecnici differenti. In Olanda ha subito attirato l’attenzione per personalità e rendimento. Il Feyenoord aveva puntato forte su di lui, considerandolo un elemento chiave del proprio settore giovanile. Parallelamente, Krediet ha anche assaggiato il calcio internazionale. Con la nazionale olandese Under 16 ha collezionato tre presenze ufficiali. Un’esperienza importante per la sua maturazione. La Juventus ha monitorato il suo sviluppo con grande attenzione.
Le caratteristiche tecniche e fisiche
Fortunato Krediet è un centrocampista moderno, già ben strutturato dal punto di vista fisico. Pur avendo compiuto 16 anni da poco, mostra una maturità superiore alla media. Si distingue per un ottimo senso della posizione in mezzo al campo. Le sue qualità emergono soprattutto in fase di non possesso.È abile nell’interdizione e nella lettura delle linee di passaggio avversarie. A queste doti abbina buone competenze tecniche. Sa gestire il pallone con ordine e personalità. È un giocatore disciplinato tatticamente. Mostra grande disponibilità al lavoro e alla fase difensiva. I margini di crescita restano molto ampi, aspetto che ha convinto la Juventus a puntare su di lui.
Il comunicato
Di seguito la nota del club bianconero: "Fortunato Krediet è un nuovo giocatore della Juventus. Centrocampista olandese, classe 2010, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 e attualmente vestirà la maglia dell'Under 16 bianconera guidata da Mister Gridel. Proveniente dal Feyenoord, dove è arrivato nell'estate del 2024, Krediet ha militato anche nel Settore Giovanile dell'Utrecht, del Zeeburgia e del PSV Eindhoven. Strutturato fisicamente, Krediet unisce a un ottimo senso della posizione, qualità tecniche importanti e un'ottima abilità in fase di interdizione. Il suo approdo a Vinovo rappresenta un ulteriore tassello nel progetto di crescita e scouting internazionale del Club, volto a valorizzare i migliori profili del panorama calcistico europeo e non. Benvenuto alla Juventus, Fortunato!".
