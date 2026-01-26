Juve, nuovo innesto per il futuro: chi è Krediet, il centrocampista arrivato dal Feyenoord

La Juventus continua a muoversi con decisione su più livelli, alternando le strategie di mercato immediato a operazioni mirate sul lungo periodo. Accanto alle valutazioni per rinforzare la prima squadra affidata a Luciano Spalletti , il club bianconero mantiene alta l’attenzione sul settore giovanile. La dirigenza, infatti, è costantemente impegnata nella ricerca di profili di talento in grado di garantire qualità e prospettiva. In quest’ottica si inserisce l’operazione che ha portato a Torino Fortunato Krediet . Un nome ancora poco conosciuto dal grande pubblico, ma già molto apprezzato dagli addetti ai lavori. La Juventus lo considera un investimento strategico per il futuro del proprio vivaio.

L’arrivo di Krediet a Torino: operazione mirata

Fortunato Krediet è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus, che ha anticipato la concorrenza assicurandosi il centrocampista olandese classe 2010. Il giovane talento arriva dal Feyenoord, club che aveva tentato fino all’ultimo di trattenerlo con un contratto pluriennale. La proposta bianconera, però, è risultata decisiva, convincendo il giocatore a scegliere l’Italia. Krediet ha firmato un accordo valido fino al 30 giugno 2028. Nella sua prima fase in bianconero sarà inserito nella rosa dell’Under 16. Il ragazzo lavorerà sotto la guida di mister Gridel, a Vinovo. La Juventus punta a seguirne da vicino la crescita tecnica e fisica. Un’operazione che conferma la volontà del club di investire sui migliori prospetti europei.

Un percorso formativo ricco e internazionale

Nonostante la giovane età, Fortunato Krediet vanta già un percorso calcistico articolato e di alto livello. Prima dell’approdo al Feyenoord, avvenuto nell’estate del 2024, il centrocampista ha maturato esperienze in diversi vivai prestigiosi. Ha infatti indossato le maglie di Zeeburgia, PSV Eindhoven e Utrecht. Questi passaggi gli hanno permesso di crescere in contesti tecnici differenti. In Olanda ha subito attirato l’attenzione per personalità e rendimento. Il Feyenoord aveva puntato forte su di lui, considerandolo un elemento chiave del proprio settore giovanile. Parallelamente, Krediet ha anche assaggiato il calcio internazionale. Con la nazionale olandese Under 16 ha collezionato tre presenze ufficiali. Un’esperienza importante per la sua maturazione. La Juventus ha monitorato il suo sviluppo con grande attenzione.