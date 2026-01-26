Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Il big match Juventus-Napoli su Sky visto da 1 milione 240 mila spettatori

Si tratta del miglior ascolto stagionale per la Serie A su Sky
1 min
sky juventus napoli
Il big match Juventus-Napoli su Sky visto da 1 milione 240 mila spettatori© Marco Canoniero
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra
TORINO -  Ottimi ascolti per il big match Juventus-Napoli nella Casa dello Sport di Sky: la sfida dell’Allianz Stadium – in onda ieri sera dalle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K - è stata seguita da 1 milione 240 mila spettatori medi complessivi in Total Audience*, con 2 milioni 85 mila spettatori unici** e il 7,9% di share*. Si tratta del miglior ascolto stagionale per la Serie A su Sky. Ascolti al top anche per gli studi, con Sky Calcio Club che ha registrato 243 mila spettatori medi** nel post-partita.
 
* Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go.
** Il dato non include le visioni su Sky Go

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Juve, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS