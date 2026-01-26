TORINO - Ottimi ascolti per il big match Juventus-Napoli nella Casa dello Sport di Sky: la sfida dell’Allianz Stadium – in onda ieri sera dalle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K - è stata seguita da 1 milione 240 mila spettatori medi complessivi in Total Audience*, con 2 milioni 85 mila spettatori unici** e il 7,9% di share*. Si tratta del miglior ascolto stagionale per la Serie A su Sky. Ascolti al top anche per gli studi, con Sky Calcio Club che ha registrato 243 mila spettatori medi** nel post-partita.



* Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go.

** Il dato non include le visioni su Sky Go

