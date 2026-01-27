La Juve si qualifica agli ottavi di Champions se…: le combinazioni per evitare i playoff

Tutti sull’attenti, nessuno escluso. Anche perché il rischio di approcciare la gara nel Principato con troppa leggerezza - i bianconeri sono già certi di un pass per i playoff dopo la vittoria contro il Benfica - è dietro l’angolo. Nessun turnover, dunque, o esperimenti tecnico-tattici, dal momento che la gara di Monaco è destinata a indirizzare fortemente il cammino della Juventus in Champions League. Un successo, con i giusti incastri, potrebbe stravolgere la classifica e proiettare Yildiz e compagni persino nelle prime 8 posizioni: quelle che permettono l’accesso diretto agli ottavi. Ipotesi impensabile fino a un paio di mesi fa, quando Spalletti ha ereditato una squadra con appena 2 punti raccolti in 3 partite. Sì, le chance sono poche (5% secondo le proiezioni) in virtù dell’elevato traffico tra l’ottava e quindicesima posizione, quella che occupa al momento la Juve.