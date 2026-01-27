La Juve si qualifica agli ottavi di Champions se…: le combinazioni per evitare i playoff

Tutti sull’attenti, nessuno escluso. Anche perché il rischio di approcciare la gara nel Principato con troppa leggerezza - i bianconeri sono già certi di un pass per i playoff dopo la vittoria contro il Benfica - è dietro l’angolo. Nessun turnover, dunque, o esperimenti tecnico-tattici, dal momento che la gara di Monaco è destinata a indirizzare fortemente il cammino della Juventus in Champions League. Un successo, con i giusti incastri, potrebbe stravolgere la classifica e proiettare Yildiz e compagni persino nelle prime 8 posizioni: quelle che permettono l’accesso diretto agli ottavi. Ipotesi impensabile fino a un paio di mesi fa, quando Spalletti ha ereditato una squadra con appena 2 punti raccolti in 3 partite. Sì, le chance sono poche (5% secondo le proiezioni) in virtù dell’elevato traffico tra l’ottava e quindicesima posizione, quella che occupa al momento la Juve.
Evitare gli spareggi? Ecco gli incastri
Per scongiurare gli spareggi, infatti, i bianconeri dovrebbero vincere e sperare che si verifichino almeno 6 di questi scenari: Liverpool che perde con il Qarabag; Tottenham che non vince a Francoforte; Chelsea che si ferma a Napoli; Barcellona che non batte il Copenaghen; Sporting che non vince a Bilbao; City che non batte il Galatasaray; Atletico che non vince con il Bodo; Atalanta che non supera l’Union Saint Gilloise; Inter che non vince a Dortmund. Ma a prescindere dal più roseo degli scenari, fare punti a Monaco permetterebbe ai bianconeri di presentarsi al sorteggio di Nyon (in programma venerdì) da testa di serie. Cosa significa? Non solo che la Juve sarebbe certa di giocare la gara di ritorno dei playoff in casa (a differenza dell’anno scorso, persa a Eindhoven), ma che avrebbe modo di evitare le formazioni più temibili tra le varie escluse dal giro del G8. Per intenderci - guardando la classifica attuale, che potrebbe comunque cambiare radicalmente all’ultima giornata - una tra Barcellona, Manchester City, Atletico Madrid e Borussia Dortmund.
Cosa dice il regolamento
Senza dimenticare le due italiane, Inter e Atalanta, dal momento che da qui in poi saranno ammessi sorteggi contro squadre della stessa delegazione o comunque già affrontate nella fase a gironi. Il nuovo regolamento della Champions prevede che i club tra la nona e la quindicesima posizione non possano affrontarsi tra di loro. Al contrario verranno messi di fronte - in ordine di classifica - con le ultime 8 qualificate, in quest’ordine: 9/10 vs 23/24; 11/12 vs 21/22; 13/14 vs 19/20; 15/16 vs 17/18. Sempre in via ipotetica, se i sorteggi si svolgessero oggi, i bianconeri (da quindicesimi) sfiderebbero una tra Galatasaray e Qarabag. Ecco perché anche solo un pareggio potrebbe rivelarsi cruciale in ottica playoff. Troppe le mine vaganti pescabili nell’urna di Nyon. L’anno scorso tra le teste di serie degli spareggi figurava pure il Psg di Luis Enrique. E chissà che anche quest’anno la futura vincitrice non si nasconda tra chi dovrà giocarsi il doppio confronto per accedere agli ottavi. In caso di vittoria domani, la Juve sfiderebbe una delle ultime 4 classificate tra cui potrebbe figurare anche il Napoli di Antonio Conte, costretto a battere il Chelsea al Maradona per scongiurare l’eliminazione. Diverse le situazioni di Atalanta e Inter, appaiate in classifica rispettivamente a quota 13 e 12, e quindi già certe di disputare i playoff.
