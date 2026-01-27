Yildiz, Conceicao e Kelly costretti alla penitenza: Juve, l'allenamento prima del Monaco

Un clima di grande serenità accompagna la rifinitura della vigilia Champions della Juventus . D'altronde la settimana dei bianconeri è stata decisamente positiva: prima il successo europeo sul Benfica che ha portato all'aritmetica partecipazione ai playoff, poi la pesantissima (per prestazione, risultato e classifica) vittoria sul Napoli di Cont e. Ora per la squadra di Luciano Spalletti un'ultima prova in Champions, contro il Monaco , per tentare il colpo... gobbo.

Champions Juve, sorrisi verso il Monaco

Una vittoria porterebbe la Juve ad un miglior piazzamento in ottica playoff, ma aprirebbe le porte anche alla residua piccola possibilità di qualificarsi direttamente agli ottavi. Grandi sorrisi e risate, ma anche tanta energia nella parte di allenamento di questa mattina aperto alla stampa: tra le fila dei bianconeri assenti i lungodegenti Rugani, Vlahovic e Milik (quest'ultimo comunque fuori dalla lista Uefa).

Dopo la fase di riscaldamento, la squadra ha dato vita ad una serie di divertenti torelli, uno dei quali ha visto come sfortunati protagonisti Yildiz, Kelly e Conceicao. I tre, rimasti in mezzo senza riuscire a toccare il pallone, hanno dovuto pagare penitenza con una serie di piegamenti. Esercitazioni sui rinvii, invece, per i portieri. E a proposito di portieri, si rivede Pinsoglio che aveva dovuto saltare la sfida col Napoli, con Spalletti che al suo posto aveva convocato il giovane Huli.

