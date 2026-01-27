Tuttosport.com
Juve, i convocati di Spalletti per Monaco: cosa cambia dopo il tris al Napoli

Il tecnico bianconero ne chiama 22 per la trasferta in Champions League
3 min
JuventusconvocatiChampions
La Juve ha effettuato il suo allenamento alla Continassa prima di prendere il volo verso Monaco dove, nella serata di domani mercoledì 28 gennaio, giocherà l'ultima giornata della League Phase della Champions. Un momento positivo per la formazione allenata da Luciano Spalletti reduce da due vittorie consecutive: la prima col Benfica proprio in Europa per garantirsi l'accesso sicuro almeno ai playoff. L'altra, molto importante, contro il Napoli per rilanciare le sue ambizioni quarto posto in campionato. Al netto di questo il tecnico bianconero dovrà fare a meno dei soliti infortunati mentre c'è una novità rispetto ai convocati della gara di Serie A contro gli azzurri. 

I convocati di Spalletti

Sono ben 22 i calciatori chiamati da Spalletti per la trasferta in terra francese. Tra i convocati non figurano Vlahovic, Rugani e Milik ancora alle prese con il lavoro personalizzato e, dunque, i recuperi dai rispettivi infortuni. Si rivede invece Pinsoglio, out contro il Napoli per un leggeto stato influenzale già smaltito dall'estremo difensore. Per il resto nessuna novità con tutto il gruppo pronto a scendere in campo allo Stade Louis II. 

Di seguito la lista completa dei convocati di Spalletti in vista di Monaco-Juve: 1 Perin, 3 Bremer, 4 Gatti, 5 Locatelli, 6 Kelly, 7 Conceicao, 8 Koopmeiners, 10 Yildiz, 11 Zhegrova, 15 Kalulu, 16 Di Gregorio, 17 Adzic, 18 Kostic, 19 Thuram, 20 Openda, 21 Miretti, 22 McKennie, 23 Pinsoglio, 25 Joao Mario, 27 Cambiaso, 30 David, 32 Cabal

© RIPRODUZIONE RISERVATA

