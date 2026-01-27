Spalletti, conferenza Champions Monaco-Juve: tutte le dichiarazioni in diretta

Una Juve consapevole, come l'ha definita Spalletti dopo la vittoria contro il Napoli, è pronta ad affrontare l'ultima tappa della League Phase di Champions. I bianconeri voleranno a Monaco per cercare di concludere in bellezza la prima fase della competizione. La top 8 per andare direttamente agli ottavi è difficile da centrare, visto che non dipende solo dalla vittoria della Vecchia Signora, ma un risultato favorevole potrebe garantire a Yildiz e compagni un playoff più agile, con il ritorno in casa. E all'Allianz Stadium, la Juve è imbattuta da venti partite. L'ex Pogba non sarà presente in campo, dove la volontà del tecnico è di dare continuità alla crescita della propria squadra. E in conferenza stampa alle 18.10 è pronto ad affrontare i temi alla vigilia del match.
Monaco-Juve, conferenza Spalletti
L'allenatore della Juve parlerà in conferenza alle 18.10. Qui su Tuttosport la diretta testuale delle sue dichiarazioni. In attesa della conferenza, Spalletti ha risposto subito alle parole di Conte, che ha definito poco carina la definizione "ex campioni d'Italia" detta dal mister bianconero nei confronti del Napoli. E ha precisato la sua buona fede nelle dichiarazioni, postando sul suo profilo Instagram un estratto in cui parla bene dei partenopei: "Stasera si può dire che abbiamo preso belle cose, perché davanti avevamo i migliori di tutti, i campioni d'Italia. E fare questo con loro ha più valore".
