Spalletti, conferenza Champions Monaco-Juve: tutte le dichiarazioni in diretta

Una Juve consapevole, come l'ha definita Spalletti dopo la vittoria contro il Napoli, è pronta ad affrontare l'ultima tappa della League Phase di Champions. I bianconeri voleranno a Monaco per cercare di concludere in bellezza la prima fase della competizione. La top 8 per andare direttamente agli ottavi è difficile da centrare, visto che non dipende solo dalla vittoria della Vecchia Signora, ma un risultato favorevole potrebe garantire a Yildiz e compagni un playoff più agile, con il ritorno in casa. E all'Allianz Stadium, la Juve è imbattuta da venti partite. L'ex Pogba non sarà presente in campo, dove la volontà del tecnico è di dare continuità alla crescita della propria squadra. E in conferenza stampa alle 18.10 è pronto ad affrontare i temi alla vigilia del match.