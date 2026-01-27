Spalletti, la risposta a Conte in conferenza Champions: "Quando l'ho sentito ho pensato subito a..."

La conferenza di Koopmeiners

In conferenza stampa ha parlato anche il centrocampista olandese: "Come mi sento? Mi sento bene, voglio spingere domani con tutti i giocatori, è una partita molto importante per noi, per i punti e per il morale: vedremo se saremo in top 8 o ai playoff. Se preferisco giocare in difesa o a centrocampo? Devo dire che mi sento bene e sono tranquillo, con questo mister ho giocato tanto, forse meno nelle ultime gare. Sono contento del mio ruolo, ne ho parlato molto col mister. Ho giocato anche in Olanda come difensore centrale, è importante dare una mano domani alla squadra. Ogni allenamento e ogni partita sono per me un segnale che posso dare al mister che possa aiutare la squadra, questo per ogni giocatore. Se sono contento alla Juve? Sono molto contento alla Juventus, non ho mai pensato di andare via e la Juve non mi ha mai detto di dover andare via. Sono troppo felice di essere qui, è il sogno di ogni giocatore essere qui e io voglio fare ancora di più. Posso dire che do ogni giorno il 100% per aiutare la squadra, penso solo alla Juventus. Goal? Il primo obiettivo è che la squadra vinca. Quanto ci sentiamo in fiducia? Abbiamo preso tanto fiducia non solo come risultati ma anche a livello di calcio. Il mister ci sta facendo vedere tanti video e questo può dare fiducia alla squadra e anche a me. Io mi sento bene in questo calcio ma sappiamo che abbiamo ancora tanto per crescere".