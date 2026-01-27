Pjanic, addio al calcio: la lettera d'addio dell'ex Juve commuove tutti

Un pianoforte e tanta magia: Pjanic ha scelto di ritirarsi , riprendendo quello che faceva in campo. Ha illuminato i campo con una bella melodia, da vero pianista. Ha ricordato con emozione tutte le maglie indossate in carriera, in particolare quella della Juve con cui ha condiviso tanti successi e ha sfiorato anche la vittoria della Champions League nel 2017. Miralem è rimasto legato ai colori bianconeri e lo ha dimostrato anche nella sua ultima visita all'Allianz Stadium prima del match contro il Napoli. I tifosi hanno risposto con gli applausi.

Pjanic si ritira, il messaggio d'addio

"Ho trascorso la mia vita suonando la mia melodia. Ogni tocco, ogni passaggio, ogni tiro: una nota. Il calcio era la mia musica, il campo il mio pianoforte. Il mio sogno è sempre stato quello di farvi ascoltare la bellezza di questo gioco. Oggi, con il cuore pieno di gratitudine, posso dire che questa sinfonia è stata la mia vita. È stato un onore condividerla con tutti voi. Un ringraziamento speciale va alla mia famiglia, che è stata il mio primo sostegno e la mia forza silenziosa. Agli allenatori, ai miei compagni di squadra, con cui ho condiviso sogni, sacrifici e vittorie. Allo staff tecnico, ai medici e a tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte. Ai tifosi, l'anima di questo gioco. Grazie a tutti per aver fatto parte di questa musica" - con queste meravigliose parole, Pjanic ha detto addio al calcio giocato. E ancora oggi tutti i tifosi bianconeri lo ricordano con felicità per i suoi gol, per le sue punizioni e per gli assist. Ha preso in mano il centrocampo nel dopo Pirlo e ha esultato per ben 22 volte. Sempre decisivo, un pezzo di storia della Vecchia Signora.

