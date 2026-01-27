 Champions, nota Juve sui divieti ai tifosi prima del match col Monaco: “Stupore per decisione tardiva"

" Juventus prende atto della decisione della Prefettura delle Alpi Marittime di vietare ai propri tifosi l’accesso ai centri cittadini di Nizza e Cap d’Ail in occasione della partita di UEFA Champions League che la vedrà opposta all’AS Monaco ". Così, in una nota diramata sul proprio sito ufficiale, il club bianconero commenta la decisione presa dalle autorità francesi: " Il Club esprime tuttavia stupore per una decisione estremamente tardiva , che pone i propri sostenitori già presenti sul posto in una situazione di difficoltà. Inoltre, tale decisione sembra basarsi su fatti risalenti al passato che non riguardano in alcun modo le trasferte all’estero dei sostenitori bianconeri. Tanti nostri tifosi risiedono nelle Alpi Marittime . Diverse migliaia di cittadini italiani lavorano quotidianamente nel Principato di Monaco, alcuni dei quali sono sostenitori della Juventus. Auspichiamo che questi elementi vengano presi in considerazione dalle autorità locali . Chiediamo infine ai nostri tifosi già presenti sul posto, o che raggiungeranno domani, mercoledì 28 gennaio, il Principato di Monaco, di rispettare le indicazioni dell’ordinanza prefettizia emanata questa sera".

I divieti

Dopodiché, la nota della Juventus prosegue elencando i vari divieti per i tifosi della Juventus e il loro periodo di validità. Nello specifico, "i divieti sono in vigore dalle ore 18:00 di martedì 27 gennaio 2026 fino alle ore 00:00 di mercoledì 28 gennaio 2026". Per quanto riguarda il divieto di circolazione e stazionamento, "nel periodo indicato, è vietato ai tifosi della Juventus circolare o fermarsi sul suolo pubblico nei comuni di Cap d’Ail e Nizza, nonché lungo l’autostrada A8, se si dichiarano o si comportano come tifosi della Juventus, nel perimetro incluso nelle vie indicate di seguito:

Comune di Cap d’Ail

Avenue du 3 Septembre;

Place de la Liberté;

Plage Marquet (anfiteatro e parcheggio);

Pointe des Douaniers;

Sentiero del litorale;

Porto di Cap d’Ail (Quai des Princes);

Avenue du Port;

Avenue Charles Blanc;

Boulevard François de May;

Avenue Raymond Gramaglia;

Avenue de la Gare (stazione e piazzale);

Confine franco-monegasco.

Comune di Nizza

Promenade des Anglais;

Avenue de Verdun;

Avenue Victor Hugo;

Place Masséna;

Avenue Jean Médecin;

Stazione Thiers;

Avenue Thiers;

Avenue Félix Faure;

Place Garibaldi;

Rue Bonaparte;

Place du Pin;

Quai des Docks;

Quai des États-Unis;

Tutte le ulteriori aree comprese nel perimetro indicato dal decreto prefettizio".

Riguardo al "divieto relativo alle bevande alcoliche, nelle stesse aree e negli stessi orari è vietato:

consumare bevande alcoliche sulla via pubblica;

vendere bevande alcoliche da asporto;

trasportare bevande alcoliche.

Il divieto non si applica al consumo di alcol all’interno di bar e ristoranti regolarmente autorizzati".

