Kolo Muani-Juve: Comolli accelera! Primo nodo sciolto, nuova trattativa col Psg e formula vincente

INVIATO A MONTECARLO - Sembra un enorme déjà-vu, e forse in fondo lo è. La Juve è di nuovo su Kolo Muani e le telefonate di ieri hanno confermato alla dirigenza bianconera che la pista c'è, esiste, va perciò seguita. Ottolini ha seguito fedelmente le indicazioni di Spalletti, per il quale un «colpo alla Kolo» sarebbe servito. Complici le difficoltà a imporsi al Tottenham del centravanti francese, ecco allora trovare più sponde, sondare più piste, analizzare più situazioni. Il primo contatto di domenica tra la Juventus e l'entourage del giocatore ha fatto sì che fosse riaperta la stessa porta parsa blindata in estate: alla base c'era la volontà di muovere il giocatore da Londra. Da lì si è ragionato sulla reale voglia di Muani di tornare dove in fondo è stato molto bene, i cui ricordi erano stati tuttavia sporcati dal tira (forte) e molla (costante) tra Comolli e il Psg, con il quale un accordo era sembrato in procinto di arrivare e invece si è andati sull'alternativa Openda, anche per tenere un po' il punto, per non azzardare tutte le fiches a disposizione su Randal, pur autore di 10 gol nei sei mesi trascorsi a Torino.