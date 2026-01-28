Kolo Muani-Juve: Comolli accelera! Primo nodo sciolto, nuova trattativa col Psg e formula vincente

INVIATO A MONTECARLO - Sembra un enorme déjà-vu, e forse in fondo lo è. La Juve è di nuovo su Kolo Muani e le telefonate di ieri hanno confermato alla dirigenza bianconera che la pista c'è, esiste, va perciò seguita. Ottolini ha seguito fedelmente le indicazioni di Spalletti, per il quale un «colpo alla Kolo» sarebbe servito. Complici le difficoltà a imporsi al Tottenham del centravanti francese, ecco allora trovare più sponde, sondare più piste, analizzare più situazioni. Il primo contatto di domenica tra la Juventus e l'entourage del giocatore ha fatto sì che fosse riaperta la stessa porta parsa blindata in estate: alla base c'era la volontà di muovere il giocatore da Londra. Da lì si è ragionato sulla reale voglia di Muani di tornare dove in fondo è stato molto bene, i cui ricordi erano stati tuttavia sporcati dal tira (forte) e molla (costante) tra Comolli e il Psg, con il quale un accordo era sembrato in procinto di arrivare e invece si è andati sull'alternativa Openda, anche per tenere un po' il punto, per non azzardare tutte le fiches a disposizione su Randal, pur autore di 10 gol nei sei mesi trascorsi a Torino.
Juve, il Tottenham scarica Kolo Muani
Ammettere l'errore, a prescindere, oggi si può. Anzi: si dovrà. A maggior ragione se la Juve, come pare, da domani inizierà il lavoro ai fianchi del Paris, con il quale al momento non risultano confronti diretti tra le parti. Ne sono arrivati certamente ieri e direttamente con il Tottenham, da cui è stata invece registrata la volontà di interrompere immediatamente il prestito dell'attaccante, così da liberarlo eventualmente per una nuova esperienza. Era un nodo pure quello: è stato sciolto per richiesta della punta, desideroso di mettersi definitivamente alle spalle il periodo grigio in Inghilterra, dove non ha avuto tempo, spazio, modo d'imporsi. Probabilmente neanche il terreno fertile per coltivare le chance di farlo. Comunque, non si avranno notizie prima delle prossime ventiquattr'ore, quelle in cui la Champions prenderà l'intera scena (per ogni squadra coinvolta) e in cui ogni scenario dovrà essere quantomeno ipotizzato, se non simulato.
Kolo Muani-Juve: odore di prestito
La Juventus sa benissimo quanto il tempo stringa e quanto Kolo Muani - ieri coinvolto in un incidente stradale, niente di grave - possa essere davvero la pedina in grado di cambiare un calciomercato fatto finora di salite e discese, di negozi di lusso e di possibilità a buon prezzo. Sembra Monte-Carlo, a pensarci. Scenari mozzafiato e poi bisogna fare ugualmente i conti per non andare oltre. Già, oltre. L'accezione precisa è questa: intanto un prestito e non un acquisto a titolo definitivo; il prestito può essere sì oneroso, ma non può andare oltre i 5 milioni. Poi arriva il tema del riscatto, il maxi ingorgo in cui rischia di impantanarsi il discorso Kolo. La richiesta parigina non è cambiata, l'idea juventina dev'essere quella di impegnarsi a lungo termine. Esattamente: sembra un enorme déjà-vu. E forse lo è. O forse bastava solamente provare a chiudere quando la finestra era spalancata. Sembra una vita fa.
