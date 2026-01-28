Openda, la profezia di Spalletti per Monaco-Juve e quel risveglio alla Bud Spencer

"Openda, ti devi svegliare!"

La genesi dello “schiaffetto” con tanto di raccomandazioni prima dell’ingresso nell’ultima di Champions con il Benfica - “Lois, oh: ti devi svegliare capito?! Ti devi svegliare!” - sta tutta qui. Come del resto ha ammesso ieri lo stesso Spalletti nella conferenza stampa di vigilia: “Il perché di quel gesto? Non è il significato della parola, ma il rapporto che hai con i calciatori che ti permette di esprimerti qualche volta in modo più deciso o che venga interpretato così dall’esterno. Ma che poi, internamente, sia un modo di fare quotidiano. Lui è un calciatore che ha delle caratteristiche e delle qualità ben visibili. Lois - continua Spalletti - ha questo carattere da bravo ragazzo, che secondo me lo limita un pochettino. Sente un po’ la pressione, molte cose che non lo fanno stare tranquillo. Io penso che, dandogli dello spazio, prima o poi metterà a posto questa difficoltà che ha. E col Monaco potrebbe essere che lui trovi questo spazio qui”. Ora la chance da titolare contro i monegaschi. Un’iniezione di fiducia da canalizzare al meglio per dimostrare che la Juve può essere una realtà alla portata delle sue caratteristiche. Nelle ultime 3 gare in cui è partito dal primo - tra Champions e campionato - Openda ha segnato 2 gol, l'ultimo contro la Roma lo scorso 20 dicembre. Chissà che stasera non possa interrompere il digiuno...