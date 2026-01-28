"Juve, hai un diamante di livello Mondiale! Credici, ce ne sono sempre meno. Spalletti? Peccato che…"

Rui Barros ha un bellissimo rapporto con i trofei. In carriera ne ha collezionati diversi. Con la Juventus, per esempio, ha conquistato Coppa Uefa e Coppa Italia. Col Porto, in precedenza, aveva alzato al cielo Coppa Intercontinentale e Supercoppa Europea oltre a una pletora di titoli nazionali. E c’è pure una Coppa di Francia, vinta col Monaco. Il palmarès di Rui Gil Soares de Barros è ricchissimo. A 60 anni è rimasto nel calcio a casa propria, nel Porto, dove ora lavora nello staff degli “scout” dopo essere stato a lungo vice-allenatore e in qualche occasione anche tecnico della prima squadra. Non si dimentica delle sue ex squadre: Monaco-Juve, proprio per questo motivo, gli evoca bellissime sensazioni. E non perde di vista i suoi discepoli: Francisco Conceiçao, per esempio, è una sua piccola creatura ai tempi delle giovanili del Porto. Rui Barros, per lei Monaco-Juventus non è una partita come le altre. "A Torino sono stato benissimo. Sono stati due anni fantastici, ricchi di soddisfazioni. E poi ho avuto la fortuna di conoscere persone straordinarie come Scirea, Cabrini e Altobelli. Anche Zoff da allenatore mi ha insegnato tanto: mi ha fatto capire che si può essere vincenti anche comportandosi da signori. Al Monaco, invece, cambia l’ambiente: c’è poco tifo, in generale poco seguito, ma a Montecarlo ho vissuto molto bene e ho vinto anche lì. E ho avuto un allenatore che in qualche modo ha cambiato la storia del calcio: Arsene Wenger. Si capiva che aveva qualcosa di diverso dagli altri: era un innovatore".