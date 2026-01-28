Tuttosport.com
Ha spostato vagonate di milioni in Premier, ora è svincolato. E la Juve ci pensa…

I Blues hanno ufficializzato l'interruzione consensuale del rapporto con l'esterno ex City. La Vecchia Signora - secondo BBC Sports - tra i club che monitorano la situazione
Il Chelsea ha ufficializzato l'interruzione consensuale del rapporto con Raheem Sterling. L'esterno ex Liverpool, Manchester City e Arsenal, lascerà i blues con effetto immediato. Pur essendo il giocatore più pagato della rosa, l'ala era ormai ai margini della squadra, tagliato fuori sia da Maresca che da Rosenior. A seguito di un deludente prestito di 6 mesi all'Arsenal (17 presenze e 0 gol), il classe 1994 è tornato a Stamford Bridge, dove non ha più trovato lo spazio che gli era stato concesso nel biennio 2022-2024.

Anche la Juve alla finestra

Secondo quanto riportato da BBC Sports, diversi club, tra cui anche Bayer Leverkusen e Juventus, starebbero monitorando la situazione. Forte è stato anche l'interesse del Fulham, molto attivo sul mercato, che però non ha fatto alcuna mossa concreta. Sterling nel 2015 lasciò il Liverpool per il City con un trasferimento che toccò quasi i 70 milioni di euro mentre il Chelsea, tre anni e mezzo fa, lo prelevò dai Citizens a titolo definitivo per 56 milioni.

