Ha spostato vagonate di milioni in Premier, ora è svincolato. E la Juve ci pensa…

Il Chelsea ha ufficializzato l'interruzione consensuale del rapporto con Raheem Sterling. L'esterno ex Liverpool, Manchester City e Arsenal, lascerà i blues con effetto immediato. Pur essendo il giocatore più pagato della rosa, l'ala era ormai ai margini della squadra, tagliato fuori sia da Maresca che da Rosenior. A seguito di un deludente prestito di 6 mesi all'Arsenal (17 presenze e 0 gol), il classe 1994 è tornato a Stamford Bridge, dove non ha più trovato lo spazio che gli era stato concesso nel biennio 2022-2024.