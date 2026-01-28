Tuttosport.com
Douglas Luiz-Juve, ecco i primi milioni: prestito ufficiale. Quanto si può incassare

Il centrocampista brasiliano torna all’Aston Villa a titolo temporaneo fino al termine della stagione. E per l’eventuale cessione a titolo definitivo…
La Juventus ha reso noto che Douglas Luiz continuerà la sua avventura in Premier League. Il centrocampista brasiliano, rientrato in anticipo dal prestito al Nottingham Forest dopo aver collezionato 14 presenze, si trasferisce all'Aston Villa, sempre a titolo temporaneo, fino al termine della stagione.

Il comunicato della Juve

In un comunicato il club bianconero fa sapere "di aver raggiunto un accordo con la società Aston Villa per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore, a fronte di un corrispettivo di 2 milioni di euro. L'accordo prevede inoltre un'opzione, in favore dell'Aston Villa, per l'acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del giocatore. Il corrispettivo pattuito per l'eventuale cessione definitiva è pari a 25 milioni di euro, pagabili in tre esercizi; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a 3,5 milioni di euro, al raggiungimento di determinati obiettivi".

Tutte le news di Juventus

