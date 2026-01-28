Kolo Muani-Juve e il Decreto Crescita “fattore per l’Inter”: Chiellini in serata Champions

Serata di Champions importante per la Juventus a Monaco. Allo Stade Louis II i bianconeri vogliono dare continuità all'ultimo periodo positivo, soprattutto dopo i due successi con Benfica e Napoli all'Allianz. Due risultati che hanno alzato il morale e l'autostima della squadra in grado di poter competere contro chiunque e con il giusto atteggiamento. Poco prima del fischio d'inizio è stato il dirigente Giorgio Chiellini a parlare facendo un'analisi approfondità sulle squadre italiane in Europa, sul movimento in generale ma anche sul mercato bianconero con il nome di Kolo Muani tornato a risuonare tra gli uffici di Vinovo.
Chiellini e le italiane in Champions
A parlare a Sky Sport è il dirigente della Juve Giorgio Chiellini. La prima domanda è sul percorso europeo delle italiane: nonostante i tanti acquisti sul mercato, le cose non sono andate come sperato: "Purtroppo ne prendiamo atto, chiaro manca qualche risultato principale: l'Inter, che l'anno scorso ha fatto una campagna europea importante, ha qualche punto in meno. Sappiamo l'importanza che avrebbe avere 5 qualificate in Champions a fine anno, perché è sopravvivenza un po' per tutti oltre che prestigio per il campionato italiano. Vero che alcuni nuovi acquisti in Italia fanno fatica, la Serie A è molto difficile: costante che vediamo un po' in tutti i club italiani. Ci si prova a migliorarsi, non sempre ci si riesce: speriamo tutte di qualificarci per i playoff, poi magari qualcuna farà una bella sorpresa arrivando per le prime 8. La classifica è importante, prendere una squadra che arriva al di sotto sarebbe importante, al di là dei fattori economici".
Formazione e novità Kolo Muani
Sulle scelte di formazione: "Oggi faremo qualche cambio, ma era inevitabile vista la quantità di partite fatte nell'ultimo mese e che ci aspettano, specie in caso di playoff. Il Monaco ha tantissime buone individualità e un paio di giocatori di grande prospettiva: c'è grande rispetto, oltre alla consapevolezza che in Champions giocare fuori casa è molto difficile". Sul mercato: "Ritorno di Kolo Muani alla Juve anche in prestito? Il Tottenham gioca stasera come noi, non è il caso di parlarne. Stiamo valutando se ci sono profili in grado di migliorare la squadra, ma non è facile. Kolo qui è stato bene e lo scorso anno ha fatto bene, ma non è un giocatore della Juventus: vediamo in questi ultimi giorni. Tutti vorremmo poter migliorare la squadra pur nelle difficoltà, dando qualche arma al mister: non riesco a fare percentuali o altro".
Chiellini, Del Piero e la crescita del calcio italiano
Del Piero, dallo studio, chiede a Chiellini sul calcio italiano: senza andare nello specifico, dove si può migliorare più velocemente? "C'è un gap importante, a livello economico ci sta affliggendo: c'è bisogno di un grande aiuto del Governo per il calcio italiano inteso come squadre, quella è la prima cosa che può permetterci di competere, come fatto negli anni passati. Il Decreto Crescita, che poi è stato abolito, per esempio è stato un fattore che ha permesso all'Inter di prendere dei campioni e arrivare in fondo alle competizioni. Il processo della Nazionale un po' più lungo: i giovani stanno pian piano giocando, rispetto a tanti anni prima non c'è più questa paura di lanciare i giovani italiani. Percorso che va creato meglio, da capire nel breve ma ci metterà dai 5 ai 10 anni ad essere efficace. Un percorso che abbandona un po' la tattica, che torna all'italiano senza scopiazzare troppo in giro, ma ci vorrà un po' di tempo".
