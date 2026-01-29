Pagelle Juve: il peggior Kalulu, Koopmeiners aspetta e spera, Openda mister zero tiri

Dopo la vittoria 3-0 contro il Napoli, arriva una battuta d'arresto per la Juve. Spalletti si gioca la sfida Champions cambiando cinque giocatori rispetto agli undici titolari dell'Allianz Stadium. Una "chance per chi ha giocato meno e un po' di riposo per chi ha accumulato fatica" - queste le motivazioni dietro la scelta che l'allenatore ha motivato nell'intervista post partita. Partita, quella contro il Monaco, che ha regalato poche emozioni e uno scialbo zero zero. Risultato che però permette ai bianconeri di qualificarsi ai playoff di Champions da testa di serie.