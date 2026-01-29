Pagelle Juve: il peggior Kalulu, Koopmeiners aspetta e spera, Openda mister zero tiri

Dopo la vittoria 3-0 contro il Napoli, arriva una battuta d'arresto per la Juve. Spalletti si gioca la sfida Champions cambiando cinque giocatori rispetto agli undici titolari dell'Allianz Stadium. Una "chance per chi ha giocato meno e un po' di riposo per chi ha accumulato fatica" - queste le motivazioni dietro la scelta che l'allenatore ha motivato nell'intervista post partita. Partita, quella contro il Monaco, che ha regalato poche emozioni e uno scialbo zero zero. Risultato che però permette ai bianconeri di qualificarsi ai playoff di Champions da testa di serie.
Perin 6
Pronti, via e commette subito un pasticcio clamoroso, servendo ad Akliouche - da solo a tre metri dall’area - la palla del possibile 1-0. Ma per sua fortuna il francese si fa prendere dalla frenesia, spendendo il pallone sul fondo. Si riscatta poi con un paio di paratone su Vanderson.
Kalulu 5
I segni dell’usura, dopo sei mesi ultra-top, iniziano a farsi sentire. Il francese gioca, forse, la peggior gara della sua recente storia bianconera. Lento, scolastico e sempre fuori posizione nelle ripartenze dei monegaschi. Non va meglio quando si sgancia in avanti dove alterna suggerimenti telefonati a qualche cross sbilenco nella terra di nessuno.
Bremer 6
In riserva come non mai. Arranca, e non poco, pur di provare a contenere lo strapotere fisico di Balogun per poi crescere nella ripresa. Forse, anche per lui, è arrivata l’ora di un po’ di riposo dopo un rientro a pieno regime tutt’altro che soft, con 9 gare di fila da titolare.
Kelly 6
I suoi compagni di difesa impostano il Walkie-Talkie su un canale differente dal suo. Eppure lui è l’unico dei tre a reggere l’urto e a prendere le misure su Akliouche. Non precisissimo in impostazione.
McKennie 5.5
A sto giro, scende in campo con un filo di leggerezza, venendo meno al solito cocktail di sacrificio misto a cattiveria agonistica degli ultimi mesi. Si trova al posto giusto nel momento giusto nella verticalizzazione di Miretti ma, anziché puntare e concludere in porta, si addormenta indietreggiando al limite dell’area di rigore avversaria. Concede nel finale un calcio di punizione pericoloso a margine di un intervento in ritardo.
Koopmeiners 5
L’accanimento nei suoi confronti tutto è fuorché un esercizio di stile. L’olandese cicca l’ennesima gara in mediana: quando servito spreca miriadi di secondi nel decidere come smistare il pallone, soffocando la manovra bianconera.
Zhegrova (28’ st)
Thuram 5.5
Vorrei ma non posso: l’assenza di Locatelli lo obbliga ad abbassare il suo raggio di azione e rinunciare a qualche inserimento in più. Le poche volte in cui prova a strappare in campo aperto, finisce sempre per sbattere contro i due mediani del Monaco.
David (38' st) ng
Cabal 5.5
L’esperimento da quinto a sinistra non dà i frutti sperati. Dal suo lato il Monaco costruisce le azioni più ghiotte, sfruttando gli inserimenti di Vanderson, bravissimo a dare sempre due tre metri in velocità al colombiano.
Cambiaso (30’ st) ng
Conceiçao 5
Quando servito non riesce mai a prendere il tempo a Kehrer che, con la complicità di Camara e Caio, si diverte a chiuderlo in una morsa senza vie di fuga. Se Kenan, anche a sto giro, è chiamato a posticipare un giorno di meritate ferie, è soprattutto colpa sua.
Yildiz (1’ st) 5.5
Il suo ingresso, al contrario di quanto successo a Bodo, non fa svoltare la Juve.
Miretti 5
Passa gran parte del primo tempo a trotterellare per il campo senza una direzione ben precisa. L’unica sua intuizione - un bel passaggio in verticale - viene cestinata da McKennie. Lucio non gli concede una seconda chance richiamandolo subito in panchina.
Adzic (1’ st) 5.5
Non riesce a dare la scossa, gestendo il pallone sempre e solo in orizzontale.
Openda 5
La voce “Zero tiri in porta” dipende, in parte, dalla sua inconsistenza negli ultimi 30 metri. Il belga cade nella trappola di Zakaria che lo annulla per gran parte del match, sfruttando la sua fisicità. L’unica nota “positiva” della sua gara coincide con un tiro masticato finito di poco a lato. La strada per renderlo un “bad boy” - come vorrebbe Spalletti - è ancora lunghissima.
All. Spalletti 5.5
Il turnover non funziona come avrebbe sperato, forse anche in virtù del cambio di assetto. Ma l'atteggiamento mostrato dai suoi nel primo tempo è inaccettabile.
