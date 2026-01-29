Spalletti, il messaggio è chiaro: non è solo Openda che si deve svegliare, mancano quattro giorni

Più ombre che...Lucio

Più ombre che Lucio, insomma. E in panchina proprio il tecnico ha provato a sbracciarsi, a indicare, ad allargare il campo coi gesti quando ha visto alcune giocate senza soluzione di continuità, come un tocco di Miretti che ha liberato McKennie al limite dell'area. Provata e riprovata. Però mai concretizzata. Un peccato. Anche perché il Monaco è sembrato aver vita facile nel contenere il disegno juventino, però qualcosa in giro ha lasciato, in particolare alla fantasia di Openda, la cui partita è stata costantemente in bilico tra una giocata giusta e un errore grossolano. Tant'è, appunto: l'arsenale di Spalletti è questo, non è stato cambiato finora, si proverà ad aggiungere qualcosa, però il limite ha avuto il suo impatto ed è un impatto che non sarà impossibile ignorare. Soprattutto perché per almeno 80 minuti i bianconeri hanno avuto a una rete di distanza l'opportunità di finire tra le prime otto. Chi l'avrebbe detto. Forse non ci ha pensato nemmeno Spalletti, che ha ringraziato Perin per due interventi importanti nel primo tempo ed entrambi su Vanderson, che ha mal digerito però l'inoperosità della Juve al quarantacinquesimo, quando si è ritrovato zero tiri in porta, 0.16 di goal attesi, nemmeno un angolo calciato. Inesistente, almeno davanti. E liquida, proprio come temeva il mister.