Chi può star fuori a Parma, paura senza due big: Spalletti cambia ancora la Juve dopo Napoli e Monaco

Il ritorno di Kenan

Fuori Di Gregorio, Cambiaso, Locatelli, David e Yildiz. In conferenza, Lucio era stato vago sull’eventuale presenza del turco dal primo minuto: «Non posso proprio dirvi se Kenan giocherà…». Questione di strategie, alla vigilia di un match comunque delicato, destinato a sancire con quale appellativo la dirigenza bianconera si sarebbe seduta ai sorteggi di Nyon di domani, e cioè se da testa di serie o meno. Un’esclusione, comunque, più che plausibile per un giocatore che dalla trasferta con il Bodo in poi (datata 25 novembre) non era mai più partito dalla panchina. Due mesi di straordinari, trascorsi a fasciare sempre più stretto quel ginocchio capriccioso, per aiutare la Juventus a instradarsi verso una dimensione più corale e collettiva, che non dipendesse esclusivamente dai suoi spunti. Il risultato? Spalletti ha recuperato il suo centravanti titolare, David, messo a punto una serie di soluzioni che potessero mandare in gol i centrocampisti - su tutti, Khéphren Thuram - e reinventato McKennie in questa versione da tuttocampista. Aggettivo, forse, persino riduttivo per l'americano, che in due mesi è riuscito a far ricredere persino il più ostinato dei detrattori, con prestazioni eccellenti (soprattutto in termini realizzativi) in tutte le posizioni in cui Lucio ha deciso di provarlo.

