Bremer appoggia Spalletti: "Juve, di solito...", poi vota lui: "Tra i più importanti"

La Juve non brilla e col Monaco non va oltre lo 0-0. La qualificazione non era in discussione ma era lecito aspettarsi qualcosa di più dai bianconeri. Spalletti ha optato per una formazione con qualche novità per dare minutaggio a tutti, tenendo fuori Locatelli e Yildiz oltre a David e Cambiaso. Scelte anche per far riposare chi, fino a questo momento, ha giocato di più. Ora per la Juve ci sono gli spareggi da testa di serie. A fine partita anche l'analisi di Bremer in zona mista.
Bremer: "Spalletti ha sempre ragione"
L'analisi di Bremer parte subito dalla partita e dallo 0-0 contro il Monaco: "Volevamo vincere, ma c’era un po’ di stanchezza e purtroppo non ci siamo riusciti. Abbiamo fatto un po’ di turnover che ci stava, era una partita in cui potevamo farlo. Andiamo avanti e pensiamo al match con il Parma che è da vincere". Sulla poca precisione "Quando parla il mister ha sempre ragione (ride ndr)… C’era stanchezza anche mentale, abbiamo sbagliato delle cose che di solito non sbagliamo. Oggi si è visto ma dobbiamo andare avanti".
Perin, le sue condizioni e sulle possibili avversarie
Su Perin: "Lui ha fatto una bella partita con due o tre parate importanti. È un ragazzo per bene e aiuta tutti. Lui è uno dei giocatori più importanti e dei più esperti della Juve". Sulle sue condizioni: "Un po’ di stanchezza c’è, da quando sono rientrato dal secondo infortunio ho giocato tutte le partite, non ho potuto ancora fare una gara di riposo, ma sto bene, sto lavorando bene, devo stare attento con il recupero in allenamento. Spero di continuare così perché d’ora in avanti le partite sono tutte importanti e non le posso più saltare". A chiudere poi sul sorteggio e la possibile avversaria: "Nessuna preferenza, l’importante è vincere e passare il turno".
