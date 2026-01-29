Bremer appoggia Spalletti: "Juve, di solito...", poi vota lui: "Tra i più importanti"

Perin, le sue condizioni e sulle possibili avversarie

Su Perin: "Lui ha fatto una bella partita con due o tre parate importanti. È un ragazzo per bene e aiuta tutti. Lui è uno dei giocatori più importanti e dei più esperti della Juve". Sulle sue condizioni: "Un po’ di stanchezza c’è, da quando sono rientrato dal secondo infortunio ho giocato tutte le partite, non ho potuto ancora fare una gara di riposo, ma sto bene, sto lavorando bene, devo stare attento con il recupero in allenamento. Spero di continuare così perché d’ora in avanti le partite sono tutte importanti e non le posso più saltare". A chiudere poi sul sorteggio e la possibile avversaria: "Nessuna preferenza, l’importante è vincere e passare il turno".