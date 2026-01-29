Juve-Brugge in Champions? L'interista Stankovic, il bomber Tresoldi e un legame speciale

Tra un bicchiere di birra trappista e le luci gotiche delle Fiandre, il destino europeo della Juventus potrebbe incrociarsi con il Belgio. In attesa che l’urna di Nyon parli, il nome del Brugge è iniziato a finire nel taccuino di Spalletti: o loro o il Galatasaray ai playoff. Una possibile sfida dal sapore antico, tra la Vecchia Signora e una delle culle storiche del calcio belga, dove tradizione e talento giovane convivono da sempre. Sarebbe un incrocio carico di storie e anche di un presente brillante per tanti talenti sotto la guida di Ivan Leko, tecnico rivale che ha anche lui un legame con la Vecchia Signora.
La sfida contro l'ex Inter Stankovic
I colori sono molto simili a quelli dell'Inter e la Juve contro il Brugge potrebbe trovare un giovane plasmato proprio dai nerazzurri. Il nome promette bene. Di chi parliamo? Di Aleksandar Stankovic, figlio di Dejan, che con il club di Milano ha fatto la storia. I bianconeri invece in caso di viaggio verso il Belgio, sono intenzionati a fermare le speranze degli avversari. Una squadra giovane, in cui si lavora spesso sul talento. E il centrocampista del 2005 sta brillando intensamente: 35 presenze tra tutte le competizioni, 7 gol e 4 assist. Ormai un perno della squadra di Ivan Leko. Il motore della formazione. E l'Inter ovviamente continua ad osservarlo, visto che potrà riacquistarlo per 23 milioni nel 2026 e per 25 nel 2027 (comunicandolo tra l'1 e 15 giugno di ogni anno, se vuole esercitare l'opzione). Il club si è riservato anche anche una percentuale su una futura rivendita al 50% dell'eccedenza rispetto ai 9,5 milioni di euro pagati dal Brugge per acquistarlo. Ma ha una scadenza, infatti dopo il 1° luglio 2027, la percentuale scenderebbe al 12,5%. La Vecchia Signora potrebbe avere questo altro stimolo: battere un interista. Ma ci sono anche altri calciatori sotto la lente d'ingrandimento.
Tresoldi, l’italo-tedesco monitorato dalla Nazionale
Negli ultimi mesi in Italia, Gattuso è riuscito a colmare il vuoto dei numeri nove. Ora per uno o due posti da titolare sono quattro: Kean, Retegui, Pio Esposito e Scamacca stanno facendo qualcosa in più degli altri. Ma al Jan Breydel c'è un altro giovane ragazzo che sta cercando di farsi notare a suon di gol: Nicolò Tresoldi. Cresciuto in Germania e di nazionalità (per ora) tedesca e nato in Italia a Cagliari. 38 presenze, 9 gol e 4 assist tra tutte le competizioni e un rendimento che la Nazionale sta osservando. Anche se il 2004 ha disputato alcune partite con l'Under della Germania, non ha mai chiuso le porte all'Italia. E il commissario tecnico lo aveva già osservato da vicino in Champions League contro l'Atalanta. "La Nazionale è un obiettivo" ha ripetuto più volte la punta. Non resta che attendere. Intanto Spalletti potrebbe studiarlo per bene, anche se la concorrenza di Vermant non gli assicura il posto. Due punte "fresche" da non sottovalutare. Ma come gioca il Brugge?
Come gioca il Brugge, la stella Tzolis
Ma veniamo alla cosa che interessa di più: quali sono le qualità del Brugge e come gioca? La loro identità è abbastanza chiara: un 4-2-3-1 che si può trasformare anche 4-3-3, fatto di fisico, tecnica e velocità. La classica squadra che se sottovaluti ti può infilare da tutte le parti. E ne sa qualcosa il Marsiglia di De Zerbi, con Benatia che si è fatto sentire a gran voce. Oltre Stankovic, a centrocampo spicca anche l'esperto Vanaken, che dopo il passaggio di Jashari al Milan è stato chiaro: "Vinciamo anche senza di lui". E di ragazzi promettenti ce ne sono molti, come Tzolis. Il greco del 2002 ha già realizzato 11 gol e 16 assist in 33 presenze e da trequartista (anche se può partire pure largo). Non è il solo a far paura, anche il 2005 francese Diakhon si sta mettendo in mostra come ala sinistra, così come Forbs sul versante opposto. Tanta qualità a supporto di uno tra Tresoldi e Vermant. L'imbarazzo della scelta per Ivan Leko, che ha anche un legame con la Juve...
Ivan Leko e il legame con l'ex Juve
Cosa lega Ivan Leko alla Juve? Il predecessore di Spalletti, Igor Tudor. L'attuale allenatore del Brugge ha lavorato come vice del croato al Paok Salonicco nel 2015-2016, l'anno dopo che la Vecchia Signora aveva raggiunto la finale di Champions League. Una stagione non proprio felice per i greci, che terminarono l'anno con zero titoli. E l'ex bianconero non riuscì neanche a terminare la stagione, subendo l'esonero a marzo. Poi anche Leko andò via e iniziò a lavorare da solo. Ora con il Brugge sta lottando per il titolo nella Belgian Pro League e ha raggiunto i playoff. Tra meno di ventiquattro ore sparanno se dovranno vedersela con i bianconeri o con l'Atletico Madrid. Ma in caso di sfida contro la Vecchia Signora, sorge subito una domanda: come sono i precedenti?
Precedenti Juve-Brugge e la semifinale del 1978
La Juve e il Brugge non si sono affrontate molte volte nella loro storia. I precedenti sono a favore dei bianconeri: 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. L'ultima volta si sono sfidate proprio lo scorso anno in Belgio, con uno scialbo 0-0 nel settimo turno della fase a girone unico della Champions League. Sfogliando il calendario a ritroso si passa poi al 2005-2006 quando ai bianconeri bastò la rete di Del Piero per vincere e replicare il successo dell'andata, un 2-1 sempre per la squadra allora allenata da Capello grazie ai gol di Nedved e Trezeguet. Poi nel 1977-1978 il ricordo più brutto in semifinale di Coppa Campioni con l'eliminazione della Juve: i belga riuscirono a rimontare l'1-0 firmato da Bettega all'andata, con un 2-0 al ritorno maturato anche grazie all'espulsione di Gentile ai supplementari, poco prima del gol decisivo di Vandereycken. Ora Spalletti in caso di sfida contro il Brugge punta invece a un lieto fine.
