Juve-Brugge in Champions? L'interista Stankovic, il bomber Tresoldi e un legame speciale

Tra un bicchiere di birra trappista e le luci gotiche delle Fiandre, il destino europeo della Juventus potrebbe incrociarsi con il Belgio. In attesa che l’urna di Nyon parli , il nome del Brugge è iniziato a finire nel taccuino di Spalletti : o loro o il Galatasaray ai playoff . Una possibile sfida dal sapore antico, tra la Vecchia Signora e una delle culle storiche del calcio belga, dove tradizione e talento giovane convivono da sempre. Sarebbe un incrocio carico di storie e anche di un presente brillante per tanti talenti sotto la guida di I van Leko, tecnico rivale che ha anche lui un legame con la Vecchia Signora.

La sfida contro l'ex Inter Stankovic

I colori sono molto simili a quelli dell'Inter e la Juve contro il Brugge potrebbe trovare un giovane plasmato proprio dai nerazzurri. Il nome promette bene. Di chi parliamo? Di Aleksandar Stankovic, figlio di Dejan, che con il club di Milano ha fatto la storia. I bianconeri invece in caso di viaggio verso il Belgio, sono intenzionati a fermare le speranze degli avversari. Una squadra giovane, in cui si lavora spesso sul talento. E il centrocampista del 2005 sta brillando intensamente: 35 presenze tra tutte le competizioni, 7 gol e 4 assist. Ormai un perno della squadra di Ivan Leko. Il motore della formazione. E l'Inter ovviamente continua ad osservarlo, visto che potrà riacquistarlo per 23 milioni nel 2026 e per 25 nel 2027 (comunicandolo tra l'1 e 15 giugno di ogni anno, se vuole esercitare l'opzione). Il club si è riservato anche anche una percentuale su una futura rivendita al 50% dell'eccedenza rispetto ai 9,5 milioni di euro pagati dal Brugge per acquistarlo. Ma ha una scadenza, infatti dopo il 1° luglio 2027, la percentuale scenderebbe al 12,5%. La Vecchia Signora potrebbe avere questo altro stimolo: battere un interista. Ma ci sono anche altri calciatori sotto la lente d'ingrandimento.

Tresoldi, l’italo-tedesco monitorato dalla Nazionale

Negli ultimi mesi in Italia, Gattuso è riuscito a colmare il vuoto dei numeri nove. Ora per uno o due posti da titolare sono quattro: Kean, Retegui, Pio Esposito e Scamacca stanno facendo qualcosa in più degli altri. Ma al Jan Breydel c'è un altro giovane ragazzo che sta cercando di farsi notare a suon di gol: Nicolò Tresoldi. Cresciuto in Germania e di nazionalità (per ora) tedesca e nato in Italia a Cagliari. 38 presenze, 9 gol e 4 assist tra tutte le competizioni e un rendimento che la Nazionale sta osservando. Anche se il 2004 ha disputato alcune partite con l'Under della Germania, non ha mai chiuso le porte all'Italia. E il commissario tecnico lo aveva già osservato da vicino in Champions League contro l'Atalanta. "La Nazionale è un obiettivo" ha ripetuto più volte la punta. Non resta che attendere. Intanto Spalletti potrebbe studiarlo per bene, anche se la concorrenza di Vermant non gli assicura il posto. Due punte "fresche" da non sottovalutare. Ma come gioca il Brugge?