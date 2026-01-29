Pogba e i puffi per Monaco-Juve: lo scatto social con Yildiz e Locatelli è virale

Ci sono immagini che non hanno bisogno di spiegazioni, perché parlano direttamente alla memoria e al cuore. Come quella che ha condiviso Locatelli su Instagram. Uno spogliatoio, tre generazioni che si incrociano. Pogba non era in campo allo Stadio Louis II, fermato dall’infortunio, ma la sua presenza si è sentita lo stesso. Il francese alla Juve è stato un simbolo, un’idea di rinascita. Ha lasciato un ricordo indelebile nelle menti dei tifosi, che sognano ancora di rivedere una magia simile alla sua in campo. Anche Paul non ha dimenticato i bianconeri, come dimostra la visita e Yildiz e al capitano della Vecchia Signora.
Pogba, la foto con Yildiz e Locatelli
Tuta stravagante dei puffi addosso e non solo, il francese ha incontrato Locatelli e Yildiz con il suo classico stile e non si è presentato con le mani in mano: gli ha regalato una sua maglia del Monaco. Un gesto semplice, ma carico di significato. In quella divisa c’è il presente di Pogba (che spera di ritrovare il sorriso dopo la lunga pausa a causa della squalifica per doping), ma soprattutto il suo passato bianconero, quello che i tifosi non hanno mai davvero dimenticato. E vedere da vicino il fuoriclasse francese e Yildiz, ha fatto scattare nella mente dei tifosi un po' di magia, come una sorta di passaggio del talento. Il futuro che avanza con gli occhi pieni di sogni, davanti a chi quei sogni li ha già vissuti.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE