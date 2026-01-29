Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Pogba e i puffi per Monaco-Juve: lo scatto social con Yildiz e Locatelli è virale

Il bel pensiero dell'ex bianconero per i due giocatori della Vecchia Signora e uno scatto alla Paul
2 min
Pogbajuve
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Ci sono immagini che non hanno bisogno di spiegazioni, perché parlano direttamente alla memoria e al cuore. Come quella che ha condiviso Locatelli su Instagram. Uno spogliatoio, tre generazioni che si incrociano. Pogba non era in campo allo Stadio Louis II, fermato dall’infortunio, ma la sua presenza si è sentita lo stesso. Il francese alla Juve è stato un simbolo, un’idea di rinascita. Ha lasciato un ricordo indelebile nelle menti dei tifosi, che sognano ancora di rivedere una magia simile alla sua in campo. Anche Paul non ha dimenticato i bianconeri, come dimostra la visita e Yildiz e al capitano della Vecchia Signora.

Pogba, la foto con Yildiz e Locatelli

Tuta stravagante dei puffi addosso e non solo, il francese ha incontrato Locatelli e Yildiz con il suo classico stile e non si è presentato con le mani in mano: gli ha regalato una sua maglia del Monaco. Un gesto semplice, ma carico di significato. In quella divisa c’è il presente di Pogba (che spera di ritrovare il sorriso dopo la lunga pausa a causa della squalifica per doping), ma soprattutto il suo passato bianconero, quello che i tifosi non hanno mai davvero dimenticato. E vedere da vicino il fuoriclasse francese e Yildiz, ha fatto scattare nella mente dei tifosi un po' di magia, come una sorta di passaggio del talento. Il futuro che avanza con gli occhi pieni di sogni, davanti a chi quei sogni li ha già vissuti. 

 

 

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS