Pogba e i puffi per Monaco-Juve: lo scatto social con Yildiz e Locatelli è virale

Ci sono immagini che non hanno bisogno di spiegazioni, perché parlano direttamente alla memoria e al cuore. Come quella che ha condiviso Locatelli su Instagram. Uno spogliatoio, tre generazioni che si incrociano. Pogba non era in campo allo Stadio Louis II, fermato dall’infortunio, ma la sua presenza si è sentita lo stesso. Il francese alla Juve è stato un simbolo, un’idea di rinascita. Ha lasciato un ricordo indelebile nelle menti dei tifosi, che sognano ancora di rivedere una magia simile alla sua in campo. Anche Paul non ha dimenticato i bianconeri, come dimostra la visita e Yildiz e al capitano della Vecchia Signora.