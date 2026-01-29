Muro Tottenham, Kolo Muani bloccato: l'intreccio Premier non decolla e Juve stoppata

Ultimi giorni di mercato e la Juventus corre per regalare a Spalletti un centravanti da aggiungere al reparto attaccanti, vista la sola disponibilità di David e Openda con Vlahovic ancora fermo ai box per infortunio. Diversi i nomi circolati in queste settimane di gennaio, da Mateta a Kolo Muani fino all'ultima idea che porta a Duran. Nelle ultime ore aveva preso quota l'idea di un intreccio di mercato proprio tra Mateta e Kolo, che però con ogni probabilità non accadrà. Il Tottenham, infatti, ha deciso di non aprire alla possibilità di interrompere il prestito dal Psg anticipatamente e per la Juve è un'altra porta che si chiude.

La ricerca dell'attaccante

La prima idea della dirigenza bianconera era quella di puntare su Mateta. La Juve aveva contattato il giocatore, con cui aveva anche già trovato un accordo, ma la trattativa con il Crystal Palace non è andata a buon fine a causa delle elevate richieste del club di Premier. Una volta incassato il no la Juve ha deciso di virare su En-Nesyri del Fenerbahce, con il ds Ottolini volato addirittura in Turchia per visionarlo da vicino, parlare con il club turco e successivamente portarlo a Torino. E con il marocchino sembrava tutto fatto fino all'inserimento del Siviglia, alcune indecisioni sulla formula dell'operazione e anche l'attaccante marocchino è finito fuori dalla lista Juventus con Chiellini che lo ha scaricato in diretta tv.