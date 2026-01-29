Muro Tottenham, Kolo Muani bloccato: l'intreccio Premier non decolla e Juve stoppata

Ultimi giorni di mercato e la Juventus corre per regalare a Spalletti un centravanti da aggiungere al reparto attaccanti, vista la sola disponibilità di David e Openda con Vlahovic ancora fermo ai box per infortunio. Diversi i nomi circolati in queste settimane di gennaio, da Mateta a Kolo Muani fino all'ultima idea che porta a Duran. Nelle ultime ore aveva preso quota l'idea di un intreccio di mercato proprio tra Mateta e Kolo, che però con ogni probabilità non accadrà. Il Tottenham, infatti, ha deciso di non aprire alla possibilità di interrompere il prestito dal Psg anticipatamente e per la Juve è un'altra porta che si chiude.
La ricerca dell'attaccante
La prima idea della dirigenza bianconera era quella di puntare su Mateta. La Juve aveva contattato il giocatore, con cui aveva anche già trovato un accordo, ma la trattativa con il Crystal Palace non è andata a buon fine a causa delle elevate richieste del club di Premier. Una volta incassato il no la Juve ha deciso di virare su En-Nesyri del Fenerbahce, con il ds Ottolini volato addirittura in Turchia per visionarlo da vicino, parlare con il club turco e successivamente portarlo a Torino. E con il marocchino sembrava tutto fatto fino all'inserimento del Siviglia, alcune indecisioni sulla formula dell'operazione e anche l'attaccante marocchino è finito fuori dalla lista Juventus con Chiellini che lo ha scaricato in diretta tv.
Kolo Muani in Premier
La Vecchia Signora ha deciso così di tornare su chi a Torino ci è già stato e che in estate sarebbe anche rimasto, Kolo Muani. Il francese dopo l'esperienza con Tudor negli Stati Uniti per il Mondiale per Club è finito poi al Tottenham alla fine di agosto dopo mesi di tentativi e trattative tra il Psg e la Vecchia Signora, con Comolli costretto a virare su Openda proprio sul gong. Per Kolo un'esperienza in Premier League fino a questo momento decisamente non esaltante nonostante nell'ultimo turno di Champions sia andato anche in gol contro il suo ex Eintracht Francoforte. Era dunque tornato prepotentemente in cima al taccuino della dirigenza bianconera prima dell'ultima svolta di mercato. Ma niente.
Mateta, il Tottenham e il Nottingham
Il Tottenham era in contatto con il Crystal Palace per accaparrarsi la prestazioni di Mateta, di conseguenza Kolo Muani avrebbe ottenuto il lasciapassare per tornare a Parigi prima e per poter raggiungere Torino poi. Niente di fatto, poiché per Mateta è arrivata anche l'offerta del Nottingham Forest che arrivando a 40 milioni di euro ha convinto il club. Niente nuovo attaccante per gli Spurs, niente Kolo Muani per la Juventus che ora vira su Duran del Fenerbahce.
Ultimi giorni di mercato e la Juventus corre per regalare a Spalletti un centravanti da aggiungere al reparto attaccanti, vista la sola disponibilità di David e Openda con Vlahovic ancora fermo ai box per infortunio. Diversi i nomi circolati in queste settimane di gennaio, da Mateta a Kolo Muani fino all'ultima idea che porta a Duran. Nelle ultime ore aveva preso quota l'idea di un intreccio di mercato proprio tra Mateta e Kolo, che però con ogni probabilità non accadrà. Il Tottenham, infatti, ha deciso di non aprire alla possibilità di interrompere il prestito dal Psg anticipatamente e per la Juve è un'altra porta che si chiude.
La ricerca dell'attaccante
La prima idea della dirigenza bianconera era quella di puntare su Mateta. La Juve aveva contattato il giocatore, con cui aveva anche già trovato un accordo, ma la trattativa con il Crystal Palace non è andata a buon fine a causa delle elevate richieste del club di Premier. Una volta incassato il no la Juve ha deciso di virare su En-Nesyri del Fenerbahce, con il ds Ottolini volato addirittura in Turchia per visionarlo da vicino, parlare con il club turco e successivamente portarlo a Torino. E con il marocchino sembrava tutto fatto fino all'inserimento del Siviglia, alcune indecisioni sulla formula dell'operazione e anche l'attaccante marocchino è finito fuori dalla lista Juventus con Chiellini che lo ha scaricato in diretta tv.