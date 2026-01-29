Futuro Openda, il piano Juve tra risparmio e rinascita: tutte le prospettive

A voi com'è sembrato Openda nella partita contro il Monaco? La domanda è lecita, perché i pareri sono discordanti. Per alcuni è stato il meno peggio di una prestazione generalmente opaca della Juve, per altri è stato fra i peggiori, evidenziando anche i grossi limiti che lo rendono poco efficace in termini realizzativi. Ma a fine stagione, che fine farà? Il destino di Openda è legato alla formula con la quale la Juventus lo ha acquistato dal Lipsia la scorsa estate. Prestito con obbligo di riscatto a una cifra vicina ai 43 milioni di euro.