Futuro Openda, il piano Juve tra risparmio e rinascita: tutte le prospettive

A voi com'è sembrato Openda nella partita contro il Monaco? La domanda è lecita, perché i pareri sono discordanti. Per alcuni è stato il meno peggio di una prestazione generalmente opaca della Juve, per altri è stato fra i peggiori, evidenziando anche i grossi limiti che lo rendono poco efficace in termini realizzativi. Ma a fine stagione, che fine farà? Il destino di Openda è legato alla formula con la quale la Juventus lo ha acquistato dal Lipsia la scorsa estate. Prestito con obbligo di riscatto a una cifra vicina ai 43 milioni di euro.
Juve, il futuro di Openda
E proprio questa formula rende la cessione di Openda, per lo meno una cessione a titolo definitivo, molto poco probabile. Nessuno, infatti, verserebbe quella cifra alla Juve che, quindi, farebbe registrare una consistente minusvalenza. Ragion per cui, Openda è destinato a rimanere almeno un'altra stagione a Torino. Oppure andare altrove in prestito, in modo che la Juve possa liberarsi dell'ingaggio, possa scalare un anno di ammortamento e possa sperare che, in un'altra squadra, Openda rinasca tecnicamente, dopo la stagione finora piuttosto deludente in bianconero.
Openda, la stagione alla Juve
Numeri impietosi fino a questo momento per l'attaccante belga che in Germania, al Lipsia, aveva abituato tutti a prestazioni e numeri in termini di gol e assist ben diversi. L'obiettivo principale della scorsa estate per l'attacco bianconero era senza dubbio Kolo Muani (come testimoniano anche i tentativi in questa sessione di mercato, non andati a buon fine) ma dopo tre mesi di trattative l'affare non decollò e Comolli decise di optare per Openda come ripiego nell'ultimo giorno di mercato. Dopo diversi mesi Lois sembra ancora un corpo estraneo, e neanche con l'arrivo di Spalletti le sue prestazioni sono migliorate (differentemente da quanto accaduto con David).
Proprio Luciano, che ha svegliato la Juve entrando nella testa di tutti, era stato pizzicato dalle telecamere mentre strigliava duramente il belga al momento del suo ingresso in campo in Juve-Benfica. "Ti devi svegliare! Hai capito che ti devi svegliare?", un messaggio esplicitato dal tecnico bianconero ma che probabilmente racchiude il pensiero di praticamente tutti i tifosi bianconeri...
