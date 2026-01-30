Parma-Juve, la probabile formazione: incognita Bremer. Tutti i dubbi di Spalletti

L'undici anti-Parma

Per il resto, contro il Parma è assodato il rientro in mezzo al campo di Manuel Locatelli. Il cui peso specifico in mezzo al campo, soprattutto nella gestione Spalletti, ha assunto dimensioni mastodontiche. La differenza con Koopmeiners è abissale in questo momento: la palla viaggia con tutt’altra fluidità. Per questo è impossibile non immaginarlo titolare al Tardini, stadio che rivedrà dall’inizio anche altri protagonisti che hanno avuto un turno di riposo in Europa. A partire da Michele Di Gregorio, la grande certezza tra i pali della Juve. Passando per Andrea Cambiaso a sinistra, che si riprenderà una maglia che Cabal non ha saputo onorare fino in fondo contro il Monaco. Fino ad arrivare a Jonathan David. Discusso da quando veste bianconero, ma in questo momento indispensabile. Anche in questa circostanza, la differenza con Openda è lampante. E rinvigorisce i pensieri di Spalletti, che cerca una punta disperatamente per affrontare la tripla volata finale in cui la Juve è coinvolta tra campionato, Champions League e Coppa Italia. Il gol contro il Napoli è un premio all’impegno di David, che in un mese si è ribaltato completamente gli orizzonti: dall’errore dal dischetto contro il Lecce alla rete contro i campioni d’Italia in carica, il canadese sta finalmente dando segnali forti. Quelli che Spalletti gli chiedeva a gran voce. Si è ritagliato un’importanza capitale in questa squadra e ora sta diventando difficile togliergli il posto. Soprattutto per Openda, ancora infinitamente indietro rispetto all’ex centravanti del Lilla.