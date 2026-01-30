Juve a tutta fascia: occhi su Celik, braccio di ferro con l'Inter per un obiettivo di mercato

Il duello tra Juventus e Roma potrebbe spostarsi presto dalla lotta per un piazzamento in Champions League al terreno del calciomercato. I bianconeri, infatti, hanno messo gli occhi sul laterale destro giallorosso Zeki Celik, in scadenza di contratto a giugno. Scenario questo che lo può rendere decisamente appetibile dalle parti della Continassa, dove sono già entrati in azione per il turco. Una mossa questa che ha complicato decisamente le negoziazioni del club capitolino per il possibile prolungamento. Tanto che la proposta di rinnovo triennale da 2,8 milioni a stagione è stata declinata dall’ex Lilla. A Trigoria non l’hanno affatto presa bene, visto che Celik è una colonna dell’undici titolare di Gasperini e temono che dietro il no del terzino si celi proprio la Juve. Sul tavolo, infatti, ci sarebbe una proposta da 3 milioni a stagione più bonus fino al 2029 con opzione per il 2030. Tra l’altro (ormai tanti anni fa…), quando l’attuale Ceo bianconero Damien Comolli stava al Fenerbahçe, l’aveva cercato e voleva ingaggiarlo per il Fener, ma alla fine la spuntò il Lille. Chissà che le loro strade non possano incrociarsi di nuovo dopo tanti anni grazie alla Juve. Vedremo.
Juve, frenata su Norton-Cuffy: il Genoa chiede 20 milioni
In standby, invece, la trattativa che porterebbe in bianconero uno dei vecchi pallini di Ottolini, Norton-Cuffy. Il Genoa, negli ultimi giorni, ha aperto alla cessione del laterale inglese, a patto che i club interessati si presentino con un’offerta non inferiore ai 20 milioni. Cifra, chiaramente, fuori dalla portata della Juventus in questo momento della stagione. Da qui i discorsi con la dirigenza rossoblù per provare a trovare una formula alternativa al prestito con obbligo di riscatto condizionato al piazzamento dei bianconeri in Champions League. Per cedere al diritto di riscatto, il Genoa ha fatto sapere di esigere quantomeno un prestito oneroso, intorno ai 5 milioni. Ipotesi che, comunque, non sembrerebbe scaldare particolarmente la Juventus, che ha preferito prendersi un paio di giorni di tempo per valutare eventuali alternative. Da qui, il sorpasso dei nerazzurri, costretti ad accantonare la pista Perisic, dal momento che il Psv continua a insistere perché non lasci l’Eredivisie.
Juve, da Assignon a Sildillia e Holm: le alternative per la fascia destra
In questo senso, gli ultimi profili proposti ai bianconeri coincidono con Lorenz Assignon, Killian Sildillia ed Emil Holm. Il primo - finito due estati fa, tra l’altro, nel mirino della Roma, quando in panchina sedeva ancora Daniele De Rossi - fi n qui ha trovato poco spazio allo Stoccarda, che gradirebbe girarlo in prestito in Europa fino al termine della stagione. Da capire se inserendo o meno l’eventuale diritto di riscatto, dal momento che Hoeness - che in estate ha spinto per prelevarlo dal Rennes - non ha intenzione di correre il rischio di regalarlo alla concorrenza. Un terzino di spinta, impiegabile sia nella difesa a 4 che da esterno a tutta fascia. Più difensivo, invece, per caratteristiche Killian Sildillia che al Psv alterna gare sulla corsia di destra e da centrale nella linea a 4. Il costo dei rispettivi cartellini è tutto fuorché proibitivo, ma l’impressione è che la Juventus - qualora decidesse di affondare concretamente su uno di loro - li valuti più come rincalzi fi no al termine della stagione, per poi buttarsi su profi li in scadenza - su tutti quello di Oscar Mingueza - o comunque più appetibili come Juanlu Sanchez. Quanto alle uscite, sono ore decisive sul fronte Pedro Felipe, sempre più vicino a trasferirsi in prestito al Sassuolo. L’ok della Juve potrebbe arrivare già in giornata.
