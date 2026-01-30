Juve a tutta fascia: occhi su Celik, braccio di ferro con l'Inter per un obiettivo di mercato

Il duello tra Juventus e Roma potrebbe spostarsi presto dalla lotta per un piazzamento in Champions League al terreno del calciomercato. I bianconeri, infatti, hanno messo gli occhi sul laterale destro giallorosso Zeki Celik, in scadenza di contratto a giugno. Scenario questo che lo può rendere decisamente appetibile dalle parti della Continassa, dove sono già entrati in azione per il turco. Una mossa questa che ha complicato decisamente le negoziazioni del club capitolino per il possibile prolungamento. Tanto che la proposta di rinnovo triennale da 2,8 milioni a stagione è stata declinata dall’ex Lilla. A Trigoria non l’hanno affatto presa bene, visto che Celik è una colonna dell’undici titolare di Gasperini e temono che dietro il no del terzino si celi proprio la Juve. Sul tavolo, infatti, ci sarebbe una proposta da 3 milioni a stagione più bonus fino al 2029 con opzione per il 2030. Tra l’altro (ormai tanti anni fa…), quando l’attuale Ceo bianconero Damien Comolli stava al Fenerbahçe, l’aveva cercato e voleva ingaggiarlo per il Fener, ma alla fine la spuntò il Lille. Chissà che le loro strade non possano incrociarsi di nuovo dopo tanti anni grazie alla Juve. Vedremo.