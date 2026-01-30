Chiellini tra Galatasaray, mercato Juve e spie per i giochetti: "In realtà ho pensato a..."

L'avversario della Juventus ai playoff di Champions League sarà il Galatasaray . Questo è l'esito del sorteggio bianconero, che ha evitato il Brugge e affronterà invece e affronterà invece Osimhen e compagni. La squadra turca rievoca però brutti ricordi, come la sconfitta nel 2013. " Ho pensato più a Osimhen che al 2013 - ha esordito Giorgio Chiellini ai microfoni di Sky Sport -. Questa è una buona occasione per cambiare l'ultimo ricordo . Il Galatasaray è una squadra forte , con grandi individualità ( ecco tutte le informazioni da sapere ). Giocheremo la seconda in casa, ma dovremo essere bravi a metterli in difficoltà lì e sfruttare le loro lacune".

Tra spie e giochetti: "Sarà una partita equilibrata"

Nel 2013 il Galatasaray ha provato a rendere più difficile la partita dei bianconeri trattando metà del campo in maniera differente. La Juve manderà delle spie per verificare che non si facciano giochetti? A proposito l'ex difensore ha detto: "Questa volta ci saranno due tempi, all'epoca una metà del campo era stata curata diversamente, ma l'abbiamo persa sul campo, ero stato io a fare l'errore decisivo e me la sento addosso. Ora è diverso, bisogna rispettare le loro qualità ma dobbiamo essere anche consapevoli delle nostre. La nostra posizione in classifica si è determinata anche da una maggiore forza della squadra. Sarà equilibrata e si giocherà sui dettagli. Dovremo essere maturi a fare bene l'andata e ribadire bene tutto al ritorno".

"Osimhen? Credo piaccia a tutti in Europa ma non c'è stato nulla"

Nonostante ora sia un dirigente, Chiellini resta però sempre un difensore: "Se mi piacerebbe marcare Osimhen? Ora non riuscirei a reggere due minuti, un tempo mi sarebbe piaciuto marcarlo. Ho avuto la fortuna e anche la sfortuna di affrontarlo. Con lui ho dovuto giocare sulla parte mentale, ma è una punta forte con una fame innata che si vede in campo. Non hanno però solo lui, c'è grande rispetto per il Galatasaray che ha giocatori passati anche per la Serie A. Il campionato turco sta investendo molto. La sfida è affascinante, sarà una partita difficile, ma anche un test per i nostri miglioramenti. Abbiamo tutto in ballo, saranno settimane interessanti e stimolanti". Poi sul mercato: "Non ci sono novità a breve, le avrete. Se abbiamo fatto un pensiero su Osimhen? Se intendi che uno come lui possa piacere, credo che piaccia a tutti anche in Europa. Realisticamente non c'è stato nulla".