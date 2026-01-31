Felipe Melo lancia la sfida alla Juve e ritorna sulla partita del 2013: la frecciata sui social è virale 

La sfida tra Juve e Galatasaray è già cominciata, almeno per... Felipe Melo. L'ex centrocampista brasiliano, doppio ex della sfida Champions, non ha certamente lasciato un gran ricordo nella sua esperienza a Torino. Decisamente più fortunata, invece, la parentesi coi giallorossi, subito successiva a quella coi bianconeri. In Turchia ha vinto 7 titoli: 3 campionati, 2 coppe nazionali e 2 supercoppe. Appena uscito il sorteggio, che ha messo di fronte le sue due ex squadre ai playoff, è arrivato il suo messaggio social.
Juve-Galatasaray, messaggio social di Felipe Melo
Nessun dubbio su chi sosterrà tra le due squadre: Felipe Melo, con il suo post su Instagram, ha palesato come tiferà senza alcun dubbio il Galatasaray. Lo ha fatto pubblicando uno slideshow di foto che lo ritraggono in maglia giallorossa, durante una partita particolare: quella del 2013... contro la Juve. Il match è rimasto impresso negli annali poiché in palio c'era la qualificazione agli ottavi di Champions, ed era l'ultima sfida del girone: una partita però rinviata al giorno dopo causa neve, con un terreno di gioco sistemato (per metà) in maniera rivedibile.
In Turchia alla fine a prevalare fu il Galatasaray, che eliminò la squadra di Antonio Conte (retrocessa in Europa League) grazie al gol dell'ex Inter Wesley Sneijder. In quella sfida, tra le fila dei turchi, c'era proprio Felipe Melo, che ha voluto dunque lanciare un messaggio di incoraggiamento rievocando proprio quella sfida: "Riscriviamo la storia come fatto già. Puoi farlo di nuovo, glorioso Galatasaray, con la forza che hai guadagnato dalla tua storia", con tanto di cuori giallorossi.
