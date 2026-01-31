Felipe Melo lancia la sfida alla Juve e ritorna sulla partita del 2013: la frecciata sui social è virale 

La sfida tra Juve e Galatasaray è già cominciata, almeno per... Felipe Melo. L'ex centrocampista brasiliano, doppio ex della sfida Champions, non ha certamente lasciato un gran ricordo nella sua esperienza a Torino. Decisamente più fortunata, invece, la parentesi coi giallorossi, subito successiva a quella coi bianconeri. In Turchia ha vinto 7 titoli: 3 campionati, 2 coppe nazionali e 2 supercoppe. Appena uscito il sorteggio, che ha messo di fronte le sue due ex squadre ai playoff, è arrivato il suo messaggio social.