Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Douglas Costa in Italia, riparte dalla D. Subito un pensiero per Allegri: "Anche io con lui..."

L'ex bianconero è pronto a iniziare la sua nuova avventura, ma non ha dimenticato il passato
4 min
Douglas CostaChievo Veronajuve
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Certe storie sembrano nate per essere raccontate con un sorriso nostalgico e un pizzico di incredulità. Douglas Costa che torna in Italia è una di queste. Per chi ha vissuto gli anni bianconeri, quelli delle accelerazioni fulminanti sulla fascia, dei dribbling ubriacanti e delle notti europee allo Stadium, il suo nome è un tuffo nell’amarcord. La Juve di Allegri ha fatto emozionare una generazione di tifosi anche grazie al brasiliano. Oggi il contesto è diverso, lontano dai riflettori della Serie A e della Champions, ma il sapore della notizia resta fortissimo: Douglas è di nuovo in Italia. E lo fa scegliendo il palcoscenico più inatteso, quello della Serie D al Chievo Verona, per provare a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera.

Dalla trattativa all’arrivo a Malpensa: un colpo che fa rumore

Douglas Costa è arrivato in Italia per concretizzare in campo quello che è già stato ribattezzato come il trasferimento più incredibile del calcio dilettantistico. L'ex Juve è atterrato a Malpensa per iniziare la sua avventura con il Chievo Verona, attualmente secondo in classifica in Serie D, a cinque punti dalla Folgore Caratese. L’obiettivo è chiaro: contribuire alla risalita di un club che vuole tornare protagonista. La firma sul contratto è arrivata direttamente in Brasile. Un accordo di sei mesi, valido fino a giugno 2026, che sancisce l’inizio di questa sorprendente parentesi italiana. Poi, come già raccontato, il futuro del brasiliano sarà ancora lontano dall’Europa: per i due anni successivi raggiungerà Mario Balotelli all’Al-Ittifaq in Saudi Pro League. E al suo arrivo l'ala ha avuto subito un pensiero legato alla Vecchia Signora.

Le parole di Douglas Costa e il pensiero per Allegri

All’arrivo, Douglas Costa non ha nascosto l’emozione. Ai microfoni di Gianlucadimarzio.com ha raccontato cosa rappresenta per lui questo ritorno: "Tornare in Italia per me è tanta roba. Dopo tanti anni che ho giocato qua, il popolo italiano mi ha sempre accolto bene. Sono molto felice di essere qua. Balotelli e Andrea hanno fatto un bel lavoro. Aspetto solo di dare tutto in campo". Un pensiero è andato inevitabilmente anche al suo passato bianconero e a Massimiliano Allegri, l’allenatore che lo ha valorizzato nei suoi anni migliori: "Allegri? È un mister che mi ha dato tutto quello che ha potuto e anche io con lui sono stato bravissimo". Parole semplici e che raccontano entusiasmo. Douglas Costa riparte dal basso, ma con lo stesso desiderio di sempre: fare la differenza in campo.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS