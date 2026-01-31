“Mi fa venire i brividi”: Spalletti, in conferenza il dettaglio che tocca i cuori del mondo Juve

C’è chi entra in punta di piedi e chi, invece, decide di parlare subito la lingua del posto. Luciano Spalletti ( qui la sua conferenza ) ha scelto la seconda strada. Appena messo piede nel mondo Juventus , il tecnico di Certaldo ha mostrato di voler andare oltre le frasi di rito, immergendosi nel pianeta bianconero con un’attenzione quasi maniacale ai simboli, ai dettagli, alla storia. Parole misurate, certo, ma anche gesti silenziosi e potenti, capaci di arrivare dritti ai tifosi. Perché nulla è davvero casuale. E quando storia e identità contano più di ogni slogan, anche un semplice accessorio può diventare un messaggio. Come un orologo.

Parole, simboli e dettagli: Spalletti entra nel mondo Juve

I tifosi più attenti non si sono lasciati sfuggire un particolare curioso durante la prima conferenza stampa di Luciano Spalletti. Al polso destro dell’allenatore spuntava uno Swatch tutt’altro che ordinario: il modello realizzato nel 1997 dal marchio svizzero per celebrare il centenario della Juventus. Un oggetto che profuma di storia bianconera. L’immagine ha fatto rapidamente il giro dei social, dove in molti hanno interpretato quella scelta come un segnale chiaro di rispetto e attenzione verso il club. Non un vezzo estetico, ma un gesto carico di significato, in linea con le parole pronunciate dal tecnico, sempre attente a sottolineare il peso della maglia, la responsabilità di rappresentare il club e l’importanza della sua tradizione. Spalletti non ha perso tempo: ha prima inciso sul campo e ora lo sta facendo anche fuori. E i tifosi apprezzano.

I tifosi apprezzano Spalletti

Sui social hanno applaudito il gesto di Spalletti e alcuni messaggi hanno anche emozionato molto, come questo: "Oggi è un anno che lo juventino più sfegatato di sempre, mio babbo, non c’è più. Aveva questo orologio gelosamente custodito in una vetrina, intoccabile. Il fatto che Spalletti lo abbia indossato proprio oggi mi fa venire i brividi". "A meno che non sia un resell questo ce l'ha da 30 anni!" - ha scritto un altro tifosi. Poi tanti anche i messaggi di cuore e il pensiero è sempre lo stesso: "Juventino vero". La scintilla tra allenatore e mondo Juve è scattata e ora il rapporto sta diventando un falò molto caldo.

