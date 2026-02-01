Licina come Yildiz ma dall'altra parte: preso a zero dal Bayern e ossa nella Juve Next Gen ma occhio...

La sensazione di déjà-vu è evidente. Ma è quel già visto che stuzzica la curiosità e non annoia, punti di contatto che sembrano messi insieme dal destino come tessere di un puzzle. Nella prima serata di ieri, è atterrato a Caselle il nuovo acquisto della Juventus : il classe 2007 Adin Licina . Il club bianconero lo ha rilevato dal Bayern Monaco . Si tratta di un trequartista, con alle spalle uno sponsor d’eccezione come Adidas che su di lui ha puntato già da diverso tempo. È evidente, le somiglianze con l’operazione Yildiz sono tante e a queste si aggiunge anche che l’agenzia che cura gli interessi di Licina è la stessa che portò l’attuale numero 10 della Juve a Torino. Occorre dunque usare le differenze come faro per uscire dalla nebbia avvolgente del paragone – tanto lusinghiero quanto scomodo -, per provare a intravedere il tragitto del nuovo arrivato. Innanzitutto, Licina arriva a Torino dopo un percorso al Bayern che lo aveva portato alle porte della prima squadra bavarese. In estate fu aggregato al ritiro della compagine guidata da Kompany , durante la prima parte di stagione ha svolto alcune sedute di allenamento, ma senza mai riuscire a debuttare.

Numeri e caratteristiche

Ha giocato regolarmente, invece, con la seconda squadra dove ha collezionato 1 gol e 5 assist a cui si aggiungono un gol e un assist in Youth League. Al contrario di Yildiz, poi, è un mancino naturale che può svariare su tutto il fronte d’attacco; anche se chi lo segue da tempo intravede per lui un futuro da ala offensiva a destra. Piede invertito per rientrare dentro al campo e colpire di sinistro. Nelle giovanili gli è capitato anche di ricoprire il ruolo di centravanti, ma è partendo qualche metro più indietro che può avere lo spazio per liberare la creatività e inventare per i compagni. Per continuare e concludere il gioco dei contrari, l’ultimo aspetto che sa decisamente di lezione imparata e di una scottatura che ancora non passa. Il suo contratto con il Bayern Monaco scadeva il 30 giugno 2026: senza una prospettiva solida e certa di un futuro prossimo in prima squadra, il club bavarese non ha potuto far altro che prendere atto della decisione del giocatore di trasferirsi a Torino. Non senza, prima, chiudere l’operazione in uscita applicando una percentuale sulla futura rivendita e ritagliandosi un’opzione che permetta loro di pareggiare un’eventuale offerta e riportare il giovane a Monaco.