Holm alla Juve e Joao Mario al Bologna, ore caldissime: Conte e Napoli a caccia. Cosa può succedere

Due mesi di telefonate, sondaggi, proposte e controproposte per il medesimo esito, negativo - ça va sans dire - come nel più spietato dei videogame. Eppure, proprio ora che le lancette del calciomercato sono ormai a pochi giri dal gong dello Sheraton, la Juve sembra aver trovato, finalmente, una pista percorribile fino in fondo. Sì, perché Emil Holm nel giro di poche ore potrebbe diventare a tutti gli effetti il primo rinforzo difensivo dell’era Spalletti. Intesa totale tra la dirigenza bianconera e l’entourage dello svedese, ben lieto di potersi giocare le proprie chance alla corte di Lucio.
Scambio Juve–Bologna: Holm per Joao Mario
La trattativa con il Bologna per lo scambio alla pari di cartellini con Joao Mario procede spedita. Restano solo da limare un paio di dettagli inerenti alle differenze di ingaggio dei due terzini: nulla che non si possa risolvere a breve, con Holm che potrebbe addirittura presentarsi in serata al J-Medical per le visite mediche di rito. Anche perché Joao Mario - inizialmente deciso a restare in bianconero - sembrerebbe aver aperto all’ipotesi di lasciare Torino. Merito soprattutto di Spalletti che, negli scorsi giorni, ha fatto chiarezza con lui sul suo scarso impiego, non ritenendolo sufficientemente strutturato per dare il cambio, di tanto in tanto, a Pierre Kalulu. Ore decisive, insomma, con la Juventus che, salvo dietrofront improvvisi dello stesso Joao Mario (convocato, tra l’altro per la trasferta di stasera a Parma), confida di chiudere con il Bologna.
Napoli sullo sfondo: Holm obiettivo di Conte
Anche perché nella trattativa per Holm potrebbe inserirsi prepotentemente un terzo incomodo: il Napoli di Antonio Conte. Il terzino svedese, infatti, prima dell’affondo della Juve aveva dato tra martedì e mercoledì scorso pure la propria disponibilità al Napoli, che aveva già allacciato i contatti col Bologna per un prestito oneroso (1,5-2 milioni) con diritto di riscatto. Una trattativa poi stoppata dopo l’eliminazione in Champions League degli azzurri. Un’uscita di scena dall’Europa che aveva indotto Antonio Conte e Giovanni Manna ad orientare le proprie attenzioni su un innesto in avanti. Peccato che il terribile infortunio occorso ieri a capitan Di Lorenzo (si teme la rottura del legamento crociato) rischi di ribaltare nuovamente i piani. Il solo Mazzocchi a destra non basta e quindi i Campioni d’Italia dovranno reperire last minute un sostituto del terzino per fronteggiare il doppio impegno campionato-Coppa Italia. Qualora la Juve non si affretti a chiudere, non è da escludere l’eventuale ingresso in scena del Napoli. La società di De Laurentiis si era già incrociata coi bianconeri nelle scorse settimane sui fronti Juanlu Sanchez (Siviglia) e Oscar Mingueza (Celta Vigo), seguiti da entrambi i club ma poi lasciati perdere per motivi diversi. Il primo perché gli andalusi hanno sparato alto e vogliono 18-20 milioni per cederlo; mentre Mingueza punta a spostarsi tra qualche mese a parametro zero.
