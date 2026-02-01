Holm alla Juve e Joao Mario al Bologna, ore caldissime: Conte e Napoli a caccia. Cosa può succedere

Napoli sullo sfondo: Holm obiettivo di Conte

Anche perché nella trattativa per Holm potrebbe inserirsi prepotentemente un terzo incomodo: il Napoli di Antonio Conte. Il terzino svedese, infatti, prima dell’affondo della Juve aveva dato tra martedì e mercoledì scorso pure la propria disponibilità al Napoli, che aveva già allacciato i contatti col Bologna per un prestito oneroso (1,5-2 milioni) con diritto di riscatto. Una trattativa poi stoppata dopo l’eliminazione in Champions League degli azzurri. Un’uscita di scena dall’Europa che aveva indotto Antonio Conte e Giovanni Manna ad orientare le proprie attenzioni su un innesto in avanti. Peccato che il terribile infortunio occorso ieri a capitan Di Lorenzo (si teme la rottura del legamento crociato) rischi di ribaltare nuovamente i piani. Il solo Mazzocchi a destra non basta e quindi i Campioni d’Italia dovranno reperire last minute un sostituto del terzino per fronteggiare il doppio impegno campionato-Coppa Italia. Qualora la Juve non si affretti a chiudere, non è da escludere l’eventuale ingresso in scena del Napoli. La società di De Laurentiis si era già incrociata coi bianconeri nelle scorse settimane sui fronti Juanlu Sanchez (Siviglia) e Oscar Mingueza (Celta Vigo), seguiti da entrambi i club ma poi lasciati perdere per motivi diversi. Il primo perché gli andalusi hanno sparato alto e vogliono 18-20 milioni per cederlo; mentre Mingueza punta a spostarsi tra qualche mese a parametro zero.