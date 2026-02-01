Parma-Juve, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti sfida l'ex Cuesta

Alla ricerca della continuità. Non è un nuovo film di Muccino ma prendiamo in prestito, per restare in tema calcistico, uno dei suoi film con Will Smith protagonista per rapportarlo alla Juventus di Spalletti. In questo momento il tecnico toscano è il regista perfetto per la sceneggiatura bianconera con l'obiettivo di portare la sua 'pellicola' di nuovo tra le prime quattro: obiettivo minimo per confermare la Champions League anche per la prossima stagione. Questa sera al Tardini l'occasione è di quelle importanti perché vincere vorrebbe dire mettere pressione e continuare a restare agganciati al trenino delle prime, rispondendo alla vittoria del Napoli, e confermarsi in un buon momento dopo le vittori con Napoli, Benfica e il pari di Monaco. Il Parma, però, non è avversario da sottovalutare essendo in piena corsa per la salvezza e con una squadra vogliosa di mettersi in mostra davanti a una cornice di pubblico importante.
19:08
Quali le scelte di Cuesta?
Il Parma pronto a schierarsi con il 4-3-2-1 al Tardini contro la Juventus. Iniziale panchina per tutti gli ultimi arrivati tra i gialloblù, compreso l'ex di turno Nicolussi Caviglia.
PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Oristanio, Ondrejka; Pellegrino.
Allenatore: Cuesta.
18:57
In attesa di una Juve... l'altra vince
In attesa della sfida tra Parma e Juventus, un'altra bianconera oggi ha ottenuto 3 punti importanti. Si tratta della Next Gen di Massimo Brambilla, che ha battuto (non senza sofferenza) il Pineto. Un successo di misura arrivato grazie a Gil, e che fa volare i giovani bianconeri in classifica
18:45
Licina come Yildiz ma dall'altra parte
La sensazione di déjà-vu è evidente. Ma è quel già visto che stuzzica la curiosità e non annoia, punti di contatto che sembrano messi insieme dal destino come tessere di un puzzle. Nella prima serata di ieri, è atterrato a Caselle il nuovo acquisto della Juventus: il classe 2007 Adin Licina. Il club bianconero lo ha rilevato dal Bayern Monaco. Si tratta di un trequartista, con alle spalle uno sponsor d’eccezione come Adidas che su di lui ha puntato già da diverso tempo. È evidente, le somiglianze con l’operazione Yildiz sono tante e a queste si aggiunge anche che l’agenzia che cura gli interessi di Licina è la stessa che portò l’attuale numero 10 della Juve a Torino (IL RACCONTO)
18:32
Rugani saluta la Juve?
La Fiorentina ha offerto a Daniele Rugani un contratto fino al 2028 (prestito di 6 mesi più altri 2 anni) per convincerlo a firmare per la Viola. Il club è in trattativa con la Juventus sulla base di un prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo in caso di salvezza da parte dei toscani
18:20
Oboavwoduo, chi è il nuovo attaccante Juve
Il percorso di Oboavwoduo inizia molto presto all’interno dell’Academy del Manchester City, dove entra all’età di otto anni. Qui cresce seguendo un metodo basato su possesso palla, intensità e qualità tecnica. Stagione dopo stagione scala tutte le categorie giovanili, distinguendosi per continuità e capacità di incidere nei momenti chiave. Arriva così a giocare stabilmente con l’Under 21, confrontandosi con un livello competitivo sempre più alto. Parallelamente, il suo talento viene riconosciuto anche a livello internazionale. Justin veste la maglia dell’Inghilterra in tutte le selezioni giovanili, dall’U16 fino all’U20. Partecipa a tornei prestigiosi come l’Europeo Under 17 e il Mondiale U17, accumulando esperienza contro i migliori coetanei del panorama mondiale (QUI LE SUE CARATTERISTICHE)
18:06
E Icardi va... in panchina
In attesa di capire se l’argentino vestirà il bianconero o meno, un segnale arriva dal Galatasaray. I giallorossi affrontato il Kayserispor, match iniziato alle 18. Okan Buruk ha scelto l’11 iniziale, ma in campo non figura Mauro Icardi, che si accomoda dunque in panchina. Titolare invece l’ex Juve Lemina, oltre al fresco ex Napoli Noa Lang. Questa la formazione:
GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Elmali; Lemina, Torreira; Akgun, Gabriel Sara, Lang; Osimhen.
A disposizione: Asprilla, Ayhan, Gundogan, Gurpuz, Guvenc, Icardi, Jakobs, Karatas, Kutucu, Singo
Allenatore: Okan Buruk
17:55
Icardi-Juve, clamoroso!
La Juventus ha offerto un contratto da cinque milioni di euro all'anno fino al 2027 a Mauro Icardi. Il club bianconero ha messo nel mirino l'attaccante argentino, ex capitano dell'Inter e in Italia anche con la maglia della Sampdoria, attualmente in scadenza con il Galatasaray al termine della stagione (QUI I DETTAGLI)
17:42
Parma rinforzato verso la Juve
I gialloblù hanno calato un tris di colpi in vista della sfida contro la Juventus: dopo Nicolussi Caviglia e Carboni, la società ha regalato a Cuesta anche l'attaccante Nesta Elphege
17:36
Kolo Muani-Juve, il tecnico del Tottenham Frank allo scoperto
Nei giorni scorsi la Juve ha intavolato una trattativa con il PSG per il prestito oneroso di Kolo Muani fino al termine della stagione, in un'operazione simile a quella che ha portato il francese in Serie A la scorsa stagione. Il problema più grande riguarda però il Tottenham e in particolare il suo allenatore, Thomas Frank. Il tecnico degli Spurs (dove ora l'attaccante è in prestito) non ha mai aperto alla cessione del giocatore che, nonostante i tanti alti e bassi, è ritenuto importante all'interno della rosa (QUI LE DICHIARAZIONI)
17:29
Boga, con la Juve la fine di un incubo
Per Boga il trasferimento alla Juve rappresenta un ritorno in Serie A dopo le esperienze con Sassuolo e Atalanta. Un trasferimento che va oltre il campo e assume il sapore di una rinascita personale. Alle spalle, infatti, ci sono mesi durissimi, segnati da un episodio traumatico che lo ha allontanato dal calcio giocato ed è la risposta alla domanda dei tifosi del perché non giocasse dal 30 novembre (QUI IL RETROSCENA)
17:25
Folla al J-Medical causa... mercato
Giornata intensa quella di oggi al J-Medical, ma gli infortuni non c'entrano. Sono arrivati infatti per le visite mediche i nuovi acquisti della Juve: si tratta di Boga oltre ai giovani Licina e Oboavwoduo
17:15
Le scelte di Spalletti
Tra circa 3 ore e mezza il calcio d'inizio al Tardini, ma quali le scelte di Luciano Spalletti per Parma-Juve? Se in attacco le scelte sembrano essere già definite, qualche dubbio in più resiste per difesa e, soprattutto, centrocampo
17:05
Dove vedere Parma-Juve
Dopo il pareggio per 0-0 contro il Monaco, la Juve si rifocalizza sulla Serie A. Questa sera alle 20-45 i bianconeri sfideranno al Tardini il Parma, match valido per la 23ª giornata del campionato. L'incontro sarà visibile in esclusiva sull'app di Dazn e su Sky Zona Dazn (214). In alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuale della partita
17:00
Juve a Parma per tenere il passo Champions
Dopo la vittoria del Napoli di Antonio Conte sulla Fiorentina, la Juve di Luciano Spalletti scende in campo al Tardini contro il Parma alla ricerca di 3 punti importantissimi in chiave classifica. La lotta al posto Champions è serrata, e vede coinvolta anche la Roma (in campo domani a Udine). Ogni punto diventa pesantissimo dunque, con i bianconeri che proveranno a replicare il successo dell’andata: era la prima giornata di campionato, la squadra all’epoca allenata da Igor Tudor vinse per 2-0 con gol di David e Vlahovic (per entrambi assist di Yildiz)