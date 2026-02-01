Parma-Juve, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti sfida l'ex Cuesta

Alla ricerca della continuità. Non è un nuovo film di Muccino ma prendiamo in prestito, per restare in tema calcistico, uno dei suoi film con Will Smith protagonista per rapportarlo alla Juventus di Spalletti . In questo momento il tecnico toscano è il regista perfetto per la sceneggiatura bianconera con l'obiettivo di portare la sua 'pellicola' di nuovo tra le prime quattro: obiettivo minimo per confermare la Champions League anche per la prossima stagione. Questa sera al Tardini l'occasione è di quelle importanti perché vincere vorrebbe dire mettere pressione e continuare a restare agganciati al trenino delle prime, rispondendo alla vittoria del Napoli, e confermarsi in un buon momento dopo le vittori con Napoli, Benfica e il pari di Monaco. Il Parma , però, non è avversario da sottovalutare essendo in piena corsa per la salvezza e con una squadra vogliosa di mettersi in mostra davanti a una cornice di pubblico importante.

19:08

Quali le scelte di Cuesta?

Il Parma pronto a schierarsi con il 4-3-2-1 al Tardini contro la Juventus. Iniziale panchina per tutti gli ultimi arrivati tra i gialloblù, compreso l'ex di turno Nicolussi Caviglia.



PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Oristanio, Ondrejka; Pellegrino.

Allenatore: Cuesta.

18:57

In attesa di una Juve... l'altra vince

In attesa della sfida tra Parma e Juventus, un'altra bianconera oggi ha ottenuto 3 punti importanti. Si tratta della Next Gen di Massimo Brambilla, che ha battuto (non senza sofferenza) il Pineto. Un successo di misura arrivato grazie a Gil, e che fa volare i giovani bianconeri in classifica

18:45

Licina come Yildiz ma dall'altra parte

La sensazione di déjà-vu è evidente. Ma è quel già visto che stuzzica la curiosità e non annoia, punti di contatto che sembrano messi insieme dal destino come tessere di un puzzle. Nella prima serata di ieri, è atterrato a Caselle il nuovo acquisto della Juventus: il classe 2007 Adin Licina. Il club bianconero lo ha rilevato dal Bayern Monaco. Si tratta di un trequartista, con alle spalle uno sponsor d’eccezione come Adidas che su di lui ha puntato già da diverso tempo. È evidente, le somiglianze con l’operazione Yildiz sono tante e a queste si aggiunge anche che l’agenzia che cura gli interessi di Licina è la stessa che portò l’attuale numero 10 della Juve a Torino (IL RACCONTO)

18:32

Rugani saluta la Juve?

La Fiorentina ha offerto a Daniele Rugani un contratto fino al 2028 (prestito di 6 mesi più altri 2 anni) per convincerlo a firmare per la Viola. Il club è in trattativa con la Juventus sulla base di un prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo in caso di salvezza da parte dei toscani

18:20

Oboavwoduo, chi è il nuovo attaccante Juve

Il percorso di Oboavwoduo inizia molto presto all’interno dell’Academy del Manchester City, dove entra all’età di otto anni. Qui cresce seguendo un metodo basato su possesso palla, intensità e qualità tecnica. Stagione dopo stagione scala tutte le categorie giovanili, distinguendosi per continuità e capacità di incidere nei momenti chiave. Arriva così a giocare stabilmente con l’Under 21, confrontandosi con un livello competitivo sempre più alto. Parallelamente, il suo talento viene riconosciuto anche a livello internazionale. Justin veste la maglia dell’Inghilterra in tutte le selezioni giovanili, dall’U16 fino all’U20. Partecipa a tornei prestigiosi come l’Europeo Under 17 e il Mondiale U17, accumulando esperienza contro i migliori coetanei del panorama mondiale (QUI LE SUE CARATTERISTICHE)

18:06

E Icardi va... in panchina

In attesa di capire se l’argentino vestirà il bianconero o meno, un segnale arriva dal Galatasaray. I giallorossi affrontato il Kayserispor, match iniziato alle 18. Okan Buruk ha scelto l’11 iniziale, ma in campo non figura Mauro Icardi, che si accomoda dunque in panchina. Titolare invece l’ex Juve Lemina, oltre al fresco ex Napoli Noa Lang. Questa la formazione:



GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Elmali; Lemina, Torreira; Akgun, Gabriel Sara, Lang; Osimhen.

A disposizione: Asprilla, Ayhan, Gundogan, Gurpuz, Guvenc, Icardi, Jakobs, Karatas, Kutucu, Singo

Allenatore: Okan Buruk

17:55

Icardi-Juve, clamoroso!

La Juventus ha offerto un contratto da cinque milioni di euro all'anno fino al 2027 a Mauro Icardi. Il club bianconero ha messo nel mirino l'attaccante argentino, ex capitano dell'Inter e in Italia anche con la maglia della Sampdoria, attualmente in scadenza con il Galatasaray al termine della stagione (QUI I DETTAGLI)

17:42

Parma rinforzato verso la Juve

I gialloblù hanno calato un tris di colpi in vista della sfida contro la Juventus: dopo Nicolussi Caviglia e Carboni, la società ha regalato a Cuesta anche l'attaccante Nesta Elphege