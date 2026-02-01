"È il momento giusto, tifosi Juve vi dimostrerò le mie qualità": Boga, prime parole e numero scelto

La Juventus ha finalmente trovato il suo vice Yildiz: Jeremie Boga . L'ex Sassuolo e Atalanta ha passato le visite mediche ed è stato acquistato dal Nizza in prestito gratuito fino al termine della stagione con diritto di riscatto a 4,8 milioni di euro . Per Spalletti si tratta di un innesto importantissimo, che permetterà all'allenatore bianconero di gestire le energie di Yildiz, mancanza che il tecnico di cui il tecnico ha parlato in più di un'occasione. Come se non bastasse, Boga è un giocatore agile, tecnico e duttile, in grado di ricoprire tutti i ruoli della trequarti. Un rinforzo di livello per la Vecchia Signora in vista di un finale di stagione ricco di impegni.

Le prime parole di Boga

"Sono moto contento perché quando un club come la Juve ti chiama ci pensi. Da quando ero bambino sognavo di giocare in un club cosi grande quindi sono molto contento e non vedo l’ora di iniziare - queste le prime parole del nuovo giocatore bianconero ai microfoni del club -. Sono nel pieno della maturità, ho visto molte cose nella mia carriera e penso sia il momento giusto per giocare per un club cosi grande. Sono venuto qua per aiutare la squadra che ha già giocatori molto forti. Sono qui per far mettere a disposizione le mie qualità: dribbling, fare gol e assist. Penso che questa qualità non sono andate via, ma sono dentro di me da quando ero bambino e lo voglio dimostrare. Sono pronto a migliorare nell’ultima fase di gioco e fare più gol. La Serie A è un buon campionato con squadre forti e la qualità si è alzata. Sono molto contento di ritrovare questo campionato. Ciao tifosi della Juventus, sono molto contento di essere qua e non vedo l’ora di vedervi allo stadio".

Le statistiche e il numero di maglia

In questa stagione il classe 1997 ha collezionato 2 gol e 2 assist in 14 presenze in Ligue 1 con la maglia del Nizza, ma non gioca da fine novembre, da quando è stato infatti vittima di un attacco da parte dei tifosi e da quel giorno non è più sceso in campo. L'arrivo alla Juve, quindi, per Boga è la fine di un incubo. In questa sua nuova avventura l'esterno ivoriano ha deciso di indossare la maglia numero 13, la stessa che in passato alla Juve è stata indossata da Danilo, Iuliano, Tacchinardi, Marocchi, Conte, Cabrini, Tardelli, Altafini e molti altri.

