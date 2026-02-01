Chiellini e il mercato Juve: "Icardi, vi spiego tutto. Kolo Muani? La verità..."

Dopo il pareggio contro il Monaco in Champions League, la Juve si prepara a scendere in campo contro il Parma ( la diretta della partita ), match valido per la ventitresima giornata di Serie A. Se la sfida contro la squadra di Cuesta sarà di certo importante, è impossibile in queste ore non pensare al mercato . La sessione invernale, infatti, chiuderà domani alle 20:00 e la Vecchia Signora è ancora molto attiva , sia in entrata che in uscita . Prima dell'inizio della partita Giorgio Chiellini è intervenuto ai microfoni di Dazn, dove ha parlato delle ultime novità sulle trattative bianconere.

Da Boga a Holm: le parole di Chiellini

Per prima cosa il Director of Football Strategy bianconero ha detto la sua su Jeremie Boga, nuovo acquisto della Juventus: "Cercavamo di trovare qualcuno per dare fiato a Yildiz, lui conosce bene il campionato italiano e può fare la differenza a partita in corsa. Ora deve recuperare e ci aspettiamo lo possa fare nelle prossime settimane". E se Boga è già ufficiale, il prossimo acquisto di questa sessione di mercato invernale sarà Emil Holm, in arrivo dal Bologna: "Terzino affidabile, ci dispiace che Joao Mario non sia riuscito a integrarsi bene, il calcio italiano è diverso da quello portoghese".

Icardi, Mateta e Kolo Muani: il punto sull'attacco

L'altro grande nodo riguarda l'attacco e nelle ultime ore si è parlato di un tentativo per Icardi: "Vlahovic tornerà non prestissimo e quindi ci siamo mossi con le idee di trovare un attaccante che rispondesse a queste richieste in modo compatibile con la situazione finanziarie del club. Icardi è stata una suggestione post conferenza del mister, non c’è stato niente di più e mi sento di escludere. Gli altri nomi sono quelli che sono usciti. Se abbiamo in mente qualcuno? Siamo in attesa, anche per Mateta abbiamo valutato e deciso di non decidere per i costi. Kolo Muani? È un giocatore del Tottenham, questa è la verità".

