Chiellini e il mercato Juve: "Icardi, vi spiego tutto. Kolo Muani? La verità..."

Dopo il pareggio contro il Monaco in Champions League, la Juve si prepara a scendere in campo contro il Parma (la diretta della partita), match valido per la ventitresima giornata di Serie A. Se la sfida contro la squadra di Cuesta sarà di certo importante, è impossibile in queste ore non pensare al mercato. La sessione invernale, infatti, chiuderà domani alle 20:00 e la Vecchia Signora è ancora molto attiva, sia in entrata che in uscita. Prima dell'inizio della partita Giorgio Chiellini è intervenuto ai microfoni di Dazn, dove ha parlato delle ultime novità sulle trattative bianconere.
Da Boga a Holm: le parole di Chiellini
Per prima cosa il Director of Football Strategy bianconero ha detto la sua su Jeremie Boga, nuovo acquisto della Juventus: "Cercavamo di trovare qualcuno per dare fiato a Yildiz, lui conosce bene il campionato italiano e può fare la differenza a partita in corsa. Ora deve recuperare e ci aspettiamo lo possa fare nelle prossime settimane". E se Boga è già ufficiale, il prossimo acquisto di questa sessione di mercato invernale sarà Emil Holm, in arrivo dal Bologna: "Terzino affidabile, ci dispiace che Joao Mario non sia riuscito a integrarsi bene, il calcio italiano è diverso da quello portoghese".
Icardi, Mateta e Kolo Muani: il punto sull'attacco
L'altro grande nodo riguarda l'attacco e nelle ultime ore si è parlato di un tentativo per Icardi: "Vlahovic tornerà non prestissimo e quindi ci siamo mossi con le idee di trovare un attaccante che rispondesse a queste richieste in modo compatibile con la situazione finanziarie del club. Icardi è stata una suggestione post conferenza del mister, non c’è stato niente di più e mi sento di escludere. Gli altri nomi sono quelli che sono usciti. Se abbiamo in mente qualcuno? Siamo in attesa, anche per Mateta abbiamo valutato e deciso di non decidere per i costi. Kolo Muani? È un giocatore del Tottenham, questa è la verità".
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE