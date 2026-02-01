Spalletti, piacere enorme Juve e Kolo: "Ce la giochiamo! Infortunio Yildiz, può darsi che salti..."

La Juve vince e convince al Tardini contro il Parma . I bianconeri, infatti, si sono imposti per 4-1 grazie alle reti di Bremer (doppietta), McKennie e David . In una serata praticamente perfetta, l'unica macchia è stato l' autogol di Cambiaso , che per un momento aveva riaperto una partita altrimenti dominata. Al termine dell'incontro l'allenatore della Vecchia Signora Luciano Spalletti è quindi intervenuto ai microfoni di Dazn: "I numeri portano sulla cattiva strada, meglio non guardarli . Spesso vengono prodotti da situazioni statiche e non influenzanti. Il calcio si gioca sulle accelerazioni improvvise, sulle seconde palle e i duelli. Lì si entra nella partita vera e chi è più sveglio riesce a vincere la gara".

"Bremer e McKennie dicono che sono unico? Fa piacere"

Spalletti ha poi commentato le parole di Bremer e McKennie, che lo hanno definito unico: "Se hanno detto così fa piacere, per me diventa fondamentale il rapporto con una squadra che vuole giocare a calcio e divertirsi. La qualità si è vista in campo oggi, non siamo stati mai scollegati. Ogni partita è una tappa che ci serve per portarci dietro delle cose. Quindi si va a prendere e crescere. I complimenti però li devono fare ai compagni di squadra, non a me. Abbiamo le possibilità di diventare una squadra fortissima, anche per la nostra unione, per l’entusiasmo che mostrano in allenamento".

Spalletti su Kalulu e Di Lorenzo

Sulla posizione di Kalulu: "Questa è una posizione fondamentale per dare alternative e creare il caos nelle marcature avversarie, però poi ci vuole sempre lui che è bravo ad inserirsi. Gioco verticale, gioco verticale e gioco verticale, ma se loro stanno in area non si può fare. Se vengono in pressing sì. Posizione alla Di Lorenzo? Ne approfitto anche per fargli un in bocca al lupo. Quando ho visto la gamba piegarsi in quella maniera siamo stati mali. Lui è un maestro per fare questo posizionamento nel mezzo spazio. Giocatore totale come lo sta diventando Kalulu".