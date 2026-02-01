McKennie senza limiti: "Spalletti il migliore mai avuto". E Bremer segue il coro Juve

Poker Juve al tardini, che ha battuto 4-1 il Parma grazie alle reti di David, McKennie e Bremer (doppietta). L'americano si sta confermando l'attaccante aggiunto della squadra di Spalletti, il difensore brasiliano è sempre di più leader della squadra, mentre il canadese dopo il rigore sbagliato contro l'Inter ha segnato 4 gol in 5 partite. Una serata praticamente perfetta, se non fosse stato per l'autogol di Cambiaso, che ha rischiato di rovinare la partita.
Bremer: "È la Juve in cui ci divertiamo di più"
Al termine del match Bremer ai microfoni di Dazn ha detto: "Sensazione bellissima fare gol. Sono stato un anno fermo, ora mi sento meglio e la gamba risponde bene. Quello che conta è che abbiamo vinto. Spalletti? Lui ha tutto, anche quando vinciamo cerca sempre di dire alla squadra di stare sul pezzo. La Juve in cui ci divertiamo di più? Sì, assolutamente. Ho sentito queste cose solo con Motta all’inizio ma poi mi sono fatto male. Spalletti è arrivato con la sua mentalità e la squadra sta girando bene".
McKennie esalta Spalletti: "È unico"
Ai microfoni di Dazn è intervenuto anche un altro protagonista della partita come Weston McKennie: "Esultanze? Noi lavoriamo sulla barriera in allenamento e abbiamo fatto quei passettini. Una parola per Spalletti? Unico. Nella mia carriera non ho mai avuto un momento così, sono felice di lavorare con lui".
Le parole di Kalulu
Anche Kalulu ha lasciato il segno, autore di un assist al bacio e di una prestazione di altissimo livello: “Sì è vero che giochiamo bene e vanno bene anche i risultati, perché se giochi solo bene non è abbastanza. Ruolo? Quello che mi piace di questa posizione è che le scelte sono miei. Questa libertà che ho in campo mi piace molto, poi più giochi e più ti senti meglio. Qual è il grande merito di Spalletti? In campo siamo a nostro agio. Poi c’è Jonny che va meglio degli altri. Al video vediamo sempre quello che facciamo bene o male. Sarà un mese intenso”.
Le parole di Di Gregorio
Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto invece Michele Di Gregorio: "Crescita con Spalletti? La prestazione di oggi lo conferma. Oggi ho avuto il privilegio di vedere da dietro i miei compagni. È quello che ci chiede il mister, è stata una grandissima prestazione. Siamo diventati molto più propositivi e vogliosi di essere padroni, tenere di più la palla e creare più occasioni da gol. I risultati aiutano nella consapevolezza di gruppo, conscio che dobbiamo migliorare su moltissime cose. Non possiamo pensare neanche un secondo che vada bene così perchè siamo la Juventus. Cosa mi chiede Spalletti? Il mister mi chiede di partecipare, al giorno d'oggi il calcio chiede di trovare giocate e in determinate situazioni riescano a sopperire al pressing. Ci chiede di guardare tutto, stare svegli, come chiede a tutti. Devo cercare di crescere ancora di più".
