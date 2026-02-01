McKennie senza limiti: "Spalletti il migliore mai avuto". E Bremer segue il coro Juve

Poker Juve al tardini, che ha battuto 4-1 il Parma grazie alle reti di David, McKennie e Bremer (doppietta) . L'americano si sta confermando l'attaccante aggiunto della squadra di Spalletti , il difensore brasiliano è sempre di più leader della squadra, mentre il canadese dopo il rigore sbagliato contro l'Inter ha segnato 4 gol in 5 partite. Una serata praticamente perfetta, se non fosse stato per l' autogol di Cambiaso , che ha rischiato di rovinare la partita.

Bremer: "È la Juve in cui ci divertiamo di più"

Al termine del match Bremer ai microfoni di Dazn ha detto: "Sensazione bellissima fare gol. Sono stato un anno fermo, ora mi sento meglio e la gamba risponde bene. Quello che conta è che abbiamo vinto. Spalletti? Lui ha tutto, anche quando vinciamo cerca sempre di dire alla squadra di stare sul pezzo. La Juve in cui ci divertiamo di più? Sì, assolutamente. Ho sentito queste cose solo con Motta all’inizio ma poi mi sono fatto male. Spalletti è arrivato con la sua mentalità e la squadra sta girando bene".

McKennie esalta Spalletti: "È unico"

Ai microfoni di Dazn è intervenuto anche un altro protagonista della partita come Weston McKennie: "Esultanze? Noi lavoriamo sulla barriera in allenamento e abbiamo fatto quei passettini. Una parola per Spalletti? Unico. Nella mia carriera non ho mai avuto un momento così, sono felice di lavorare con lui".