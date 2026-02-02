Kolo Muani fino alla fine, Icardi-Juve dalla... Next Gen: tutta la verità e i colpi last minute

Chiellini, la risposta spiegata

Si spiega così la risposta freddina a Dazn di Chiellini direttamente dal Tardini: «Icardi è stata una suggestione post conferenza del mister, quando il mister ha parlato benissimo di lui e Osimhen come grandi attaccanti ma non c’è stato niente di più e mi sento di escluderlo». Le condizioni prospettate dal Galatasaray per portare avanti la possibile operazione era, infatti, considerate irricevibili. Durante la notte Icardi e il suo agente Letterio Pino hanno fatto il punto della situazione (Mauro aveva dato la sua disponibilità alla Juve per un contratto di 18 mesi), pertanto - seppur molto complicato - non va escluso una mossa a sorpresa. Infine sullo sfondo restano le candidature dei vari Beto (Everton), Demirovic (Stoccarda) e Ilenikhena (Monaco) come possibili soluzioni last minute per puntellare il reparto offensivo.