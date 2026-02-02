Kolo Muani fino alla fine, Icardi-Juve dalla... Next Gen: tutta la verità e i colpi last minute

“Kolo Muani è un calciatore del Tottenham”. Probabilmente fino a giugno o magari solamente ancora per poche ore. Il tormentone di mercato è infatti giunto alla conclusione. Oggi scopriremo appunto, se il tentativo last minute portato avanti dalla Signora di riportare a Torino l’attaccante francese sarà andato a buon fine. La Juventus, infatti, in ossequio allo storico motto dei tifosi bianconeri ha deciso di provarci “fino alla fine” per la punta di proprietà del PSG, ma attualmente nelle fila degli Spurs, dove però spesso e volentieri è finito in panchina. Peccato che il gol e la prestazione da urlo sfoderate in Champions League mercoledì sera contro l’Eintracht Francoforte abbiano convinto il tecnico dei londinesi, Thomas Frank, a mettere il veto alla partenza dell’attaccante classe 1998 come ribadito in ogni intervista rilasciata negli ultimi giorni. Vedremo.
Kolo Muani, solo Juve
Certamente - non è un mistero - Kolo Muani tornerebbe volentieri alla Juve, dove avrebbe voluto restare in estate. I rapporti con gli ex compagni di squadra tra l’altro sono ancora ottimi, ma senza il via libera del Tottenham appare dura arrivare al traguardo. Ieri intanto la giornata sul pianeta Juve è stata caratterizzata dall’affascinante nome di Mauro Icardi. Galeotta era stata la riunione mattutina tra la dirigenza bianconera e l’entourage del cannoniere argentino che rappresenta, però, anche Alvin Okoro. Un vertice dedicato alla risoluzione del prestito dell’attaccante classe 2005. Tra una chiacchierata e l’altra in merito al destino del talento della Juve Next Gen (rientrato nelle scorse ore al Venezia per essere poi mandato in prestito alla Juve Stabia in Serie B), alla fine i dialoghi sono scivolati, quasi inevitabilmente, sul futuro dell’argentino.
"Icardi cosa fa?"
Una sorta di “Ma cosa fa Maurito?” sfociato poi nel possibile tentativo di riportare il goleador classe 1993 in Serie A. Un nome apprezzato e ben conosciuto da Luciano Spalletti, che si sarebbe detto favorevole dinanzi all’ipotesi di riavere Icardi alle proprie dipendenze. Anche perché il bomber di Rosario è in scadenza il prossimo 30 giugno e finora non ha mai ricevuto offerte dal Galatasaray per rinnovare. Tradotto: l’ex capitano dell’Inter ha già iniziato a guardarsi intorno per il futuro e la soluzione Juve l’avrebbe intrigato. Eccome.
Galatasaray, la richiesta
Condizionale d’obbligo visto che il Gala ha sparato alto, chiedendo un indennizzo in doppia cifra per stoppare l’assalto della formazione bianconera ed evitare di perdere una delle proprie stelle. Il motivo è duplice: da un lato Icardi resta uno degli idoli della tifoseria giallorossa come testimonia la standing ovation ricevuta ieri dopo il gol al Kayserispor. Dall’altro i turchi vogliono evitare di rinforzare una diretta concorrente, visto che tra qualche settimana Galatasaray e Juventus si affronteranno nel Playoff di Champions.
Chiellini, la risposta spiegata
Si spiega così la risposta freddina a Dazn di Chiellini direttamente dal Tardini: «Icardi è stata una suggestione post conferenza del mister, quando il mister ha parlato benissimo di lui e Osimhen come grandi attaccanti ma non c’è stato niente di più e mi sento di escluderlo». Le condizioni prospettate dal Galatasaray per portare avanti la possibile operazione era, infatti, considerate irricevibili. Durante la notte Icardi e il suo agente Letterio Pino hanno fatto il punto della situazione (Mauro aveva dato la sua disponibilità alla Juve per un contratto di 18 mesi), pertanto - seppur molto complicato - non va escluso una mossa a sorpresa. Infine sullo sfondo restano le candidature dei vari Beto (Everton), Demirovic (Stoccarda) e Ilenikhena (Monaco) come possibili soluzioni last minute per puntellare il reparto offensivo.
