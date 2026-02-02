"Locatelli terzino", "Icardi-Kolo, chi serve di più" e la terza opzione: l'analisi Juve a Sky

Tolto l'autogol di Cambiaso, la partita della Juve contro il Parma è stata praticamente perfetta. I bianconeri hanno aggredito forte dal primo all'ultimo minuto di gioco, mettendo in campo una prestazione di altissimo livello. I bianconeri sono così saliti a quota 45 punti, quarti in classifica in attesa della Roma, impegnata questa sera contro l'Udinese. Dall'arrivo di Spalletti (qui le sue parole a fine partita), quindi, la Vecchia Signora ha cambiato completamente volto e ora è di nuovo in piena lotta per un posto in Champions League.
"Nuovo" ruolo per Locatelli e l'importanza di Kalulu
Spalletti che ha studiato il match contro il Parma nei minimi dettagli, a partire dalla posizione in campo di Locatelli e Kalulu, come sottolineato da Beppe Bergomi ai microfoni di Sky Sport: "Dopo 30/40 secondi la Juve ha avuto una grande occasione. Locatelli da centrale si mette nella posizione di terzino, apre, passaggio profondo e a prenderla è Kalulu, che si era allargato. Questa azione l'hanno fatta tante volte, poi c'è l'occasione di Conceicao e il portiere fa una grande parata".
"Poi un'altra azione e chi va in profondità? Sempre Kalulu. Non di facile lettura, nel primo tempo il Parma ci ha capito veramente poco, poi nella seconda frazione si è sistemato leggermente meglio. Su un'azione simile con inserimento del francese è nato il gol di McKennie. Ma potremmo parlare anche di Cambiaso, che ha fatto un errore ma ha interpretato il ruolo in maniera moderna. Sorprendono gli avversari", ha concluso.
Calendario affollato: più partite che allenamenti per Inter e Juve
Dal 31 gennaio al 1 marzo Inter e Juve giocano 8 partite, il Napoli 6, Roma e Milan 5. Hanno provato a vedere quanti allenamenti "veri", quindi completi (non il giorno prima, il giorno stesso o il giorno dopo della partita), riusciranno a fare le varie squadre: Inter e Juve 7, Napoli 14, Roma e Milan 16. Non a caso Bergomi ha sottolineato: "Prima di Inter-Lecce Chivu li ha lasciati a casa. Poi ha vinto all'80' e qualche critica è arrivata. Ma siamo tutti condizionati dal risultato, l'idea era giusta".
Marchegiani ha aggiunto: "Il riposo è importante quanto il lavoro. È indispensabile dare i giusti tempi di recupero. Sul concetto di allenamenti veri ho qualche dubbio. Le squadre importanti che sono abituate a giocare ogni tre giorni non hanno il ciclo settimanale di chi gioca una volta a settimana. Se li gestisce in maniera diversa, facendo lavorare chi non ha giocato o chi ha giocato meno. C'è una gestione individuale. È più difficile ma staff attrezzati con conoscenze…". Secca la risposta di Bergomi: "Vero, ma il rischio è l'infortunio".
Juve, caccia all'attaccante: meglio Kolo Muani o Icardi?
Nel frattempo la Juve continua a lavorare sul mercato e cerca in particolare un nuovo attaccante. Tra i nomi su cui i bianconeri stanno lavorando ci sono Kolo Muani e Mauro Icardi. "Kolo è più duttile, ti offre più soluzioni - ha detto Bergomi -. Abbiamo parlato di David e di come dialoga con i compagni nello stretto. Sappiamo che Icardi dentro l'area di rigore si muove bene, Kolo Muani ti dà alternative diverse. Ma sono già tanti, hanno preso anche Boga. Nel mercato tutti sono andati alla ricerca di esterni. Zaragoza della Roma non lo conosco bene ma è un esterno, Boga e Alisson pure, mentre l'Inter aveva pensato a Diaby".
Marchegiani ha aggiunto: "Sono due giocatori completamente diversi. Icardi è uno scaltro come diceva Spalletti dopo il Cagliari, che sa sfruttare i cross. Kolo Muani è un altro giocatore. Mi fa pensare che la Juventus voglia una punta in più, poi da gestire con gli altri. Non cercano un giocatore con una caratteristica ben definita perchè io non vedo in uno l'alternativa dell'altro. La Juve in questo momento non ha bisogno di niente. Se vuoi un centravanti con caratteristiche diverse, in attesa di Vlahovic o se decidi di non coinvolgerlo per il contratto, in questo momento non c'è bisogno di niente. È una squadra in crescita, che ha trovato il posto a tutti. Boga va benissimo per far rifiatare Yildiz. Io non vedo una lacuna".
Di Canio invece ha commentato: "La Juve sta giocando bene nella metà campo avversaria ma anche in campo aperto. Per cui Kolo Muani a differenza di Icardi ha gamba e la predisposizione ad attaccare la profondità e dialogare con i compagni. Ha già giocato con la Juve e arriverebbe in un contesto organizzato. Sarebbe l'acquisto più centrato. Tre mesi fa avrei detto che avrebbe avuto bisogno di rinforzi in molti reparti. Per l'obiettivo che deve centrare, che è il quarto posto e il massimo, ora non necessita. Lo stesso Kelly è molto più adeguato. Oggi aveva segnato anche Openda".
