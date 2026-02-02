"Locatelli terzino", "Icardi-Kolo, chi serve di più" e la terza opzione: l'analisi Juve a Sky

Tolto l' autogol di Cambiaso , la partita della Juve contro il Parma è stata praticamente perfetta . I bianconeri hanno aggredito forte dal primo all'ultimo minuto di gioco, mettendo in campo una prestazione di altissimo livello. I bianconeri sono così saliti a quota 45 punti , quarti in classifica in attesa della Roma, impegnata questa sera contro l'Udinese. Dall'arrivo di Spalletti ( qui le sue parole a fine partita ), quindi, la Vecchia Signora ha cambiato completamente volto e ora è di nuovo in piena lotta per un posto in Champions League.

"Nuovo" ruolo per Locatelli e l'importanza di Kalulu

Spalletti che ha studiato il match contro il Parma nei minimi dettagli, a partire dalla posizione in campo di Locatelli e Kalulu, come sottolineato da Beppe Bergomi ai microfoni di Sky Sport: "Dopo 30/40 secondi la Juve ha avuto una grande occasione. Locatelli da centrale si mette nella posizione di terzino, apre, passaggio profondo e a prenderla è Kalulu, che si era allargato. Questa azione l'hanno fatta tante volte, poi c'è l'occasione di Conceicao e il portiere fa una grande parata".

"Poi un'altra azione e chi va in profondità? Sempre Kalulu. Non di facile lettura, nel primo tempo il Parma ci ha capito veramente poco, poi nella seconda frazione si è sistemato leggermente meglio. Su un'azione simile con inserimento del francese è nato il gol di McKennie. Ma potremmo parlare anche di Cambiaso, che ha fatto un errore ma ha interpretato il ruolo in maniera moderna. Sorprendono gli avversari", ha concluso.