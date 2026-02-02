Atalanta-Juve a Fabbri, quello del doppio rosso a Motta-Vanoli. Al Var chi negò un rigore solare

La Juventus sarà di scena alla New Balance Arena giovedì sera alle ore 21 nella sfida contro l' Atalanta decisiva per l'accesso alle semifinali di Coppa Italia . I bianconeri, agli ottavi di finale, hanno avuto la meglio sull' Udinese battuto col punteggio di 2-0, deciso dall'autogol di Palma e dalla firma su rigore di Locatelli. Più agevole l'ottavi di finale della Dea che si è sbarazzata del Genoa con un secco 4-0. In caso di passaggio del turno, la formazione di Spalletti se la vedrà con la vincente di Bologna-Lazio.

Designazione arbitrale per Atalanta-Juventus

Sarà Michael Fabbri, della sezione di Ravenna, a dirigere la sfida tra Atalanta e Juventus, in programma giovedì a Bergamo e valida per i quarti di finale di Coppa Italia. L’arbitro romagnolo sarà affiancato dagli assistenti Berigli e Zingarelli, mentre il quarto uomo sarà Feliciani: a completare la squadra arbitrale ci saranno Abisso al VAR e Camplone come AVAR.