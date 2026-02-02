Atalanta-Juve a Fabbri, quello del doppio rosso a Motta-Vanoli. Al Var chi negò un rigore solare

La Juventus sarà di scena alla New Balance Arena giovedì sera alle ore 21 nella sfida contro l'Atalanta decisiva per l'accesso alle semifinali di Coppa Italia. I bianconeri, agli ottavi di finale, hanno avuto la meglio sull'Udinese battuto col punteggio di 2-0, deciso dall'autogol di Palma e dalla firma su rigore di Locatelli. Più agevole l'ottavi di finale della Dea che si è sbarazzata del Genoa con un secco 4-0. In caso di passaggio del turno, la formazione di Spalletti se la vedrà con la vincente di Bologna-Lazio.
Designazione arbitrale per Atalanta-Juventus
Sarà Michael Fabbri, della sezione di Ravenna, a dirigere la sfida tra Atalanta e Juventus, in programma giovedì a Bergamo e valida per i quarti di finale di Coppa Italia. L’arbitro romagnolo sarà affiancato dagli assistenti Berigli e Zingarelli, mentre il quarto uomo sarà Feliciani: a completare la squadra arbitrale ci saranno Abisso al VAR e Camplone come AVAR.
Fabbri-Juventus: i precedenti
Michael Fabbri ha diretto per ben 15 volte, in tutte le competizioni, la Juventus: il bottino parla di 9 vittorie dei bianconeri, 3 pareggi e 3 sconfitte, l'ultima nel match di ritorno dello scorso campionato in casa della Fiorentina per 3-0. Un solo precedente in Coppa Italia tra Fabbri e la Juventus nella vittoria per 1-0, proprio contro l'Atalanta, nella semifinale di ritorno del 2018. Un precedente da ricordare riguarda il derby di ritorno contro il Torino dello scorso anno dove il fischietto di Ravenna aveva estratto due rossi diretti a Vanoli e Motta dopo il contatto Savona-Karamoh che aveva innescato una quasi rissa tra le due panchine.
Abisso e quel rigore negato
Al Var ci sarà un arbitro che fece discutere, e non poco, all'epoca di Allegri: si tratta di Rosario Abisso. Il fischietto di Palermo è ricordato per due episodi contro i bianconeri: a febbraio del 2024, dopo il ko per 1-0 contro l'Udinese, all'ex tecnico bianconero, venne inflitta una multa dal Giudice Sportivo per aver rivolto una frase ingiuriosa proprio ad Abisso negli spogliatoi. Altro episodio da segnalare riguarda Juventus-Benevento del 2021, terminata con la sconfitta dei bianconeri per 1-0, dove nel primo tempo Abisso non fischiò un rigore netto per un fallo di Foulon su Chiesa.
