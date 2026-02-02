Tuttosport.com
Mateta, la Juve ci riprova con il Crystal Palace: nuovi dialoghi e Milan in stand-by

I bianconeri hanno riallacciato i discorsi con il club inglese: le ultime novità
3 min
juvemateta
Il conto alla rovescia per la fine del calciomercato è iniziato, ma Comolli e Ottolini non possono perdere neanche un minuto per cercare di dare a Spalletti la punta fisica. Dopo il vice Yildiz, Boga, e il sostituto di Kalulu, Holm, ora i bianconeri stanno insistendo per cercare di arrivare al bomber di razza. E il nome di Mateta ora è ritornato sul taccuino dei dirigenti, viste le perplessità del Milan sulle sue condizioni fisiche. La Vecchia Signora ora riproverà a inserirsi per la punta francese del Crystal Palace, come riportato da Sky Sport.

Juve, ultimi tentativi per Mateta

La Juventus resta sullo sfondo, ma con attenzione crescente. In mattinata i bianconeri hanno raccolto nuove informazioni sulla situazione di Mateta, pronti a inserirsi qualora il Milan non dovesse affondare il colpo. I rossoneri vantano già un’intesa con il Crystal Palace per l’attaccante, ma l’operazione non è ancora stata chiusa per alcuni dubbi sorti a Milanello e questo mantiene aperto uno spiraglio per la Juve, che continua a monitorare l’evolversi della trattativa. Le formule, però, sarebbero differenti: i rossoneri puntano all’acquisto a titolo definitivo, mentre a Torino non è escluso un nuovo tentativo sulla base del prestito, soluzione già proposta in precedenza al club inglese. Ore decisive, dunque, per definire il futuro del francese. Una vera e propria telenovela, con il bomber che si è ritrovato immischiato in tante trattative. Ora il Crystal Palace ha trovato anche il sostituto, Strand Larsen, che dovrebbe andare a prendere proprio il posto di Mateta.

I dubbi del Milan su Mateta

Mateta si è recato in una clinica di Londra per svolgere le visite mediche e accorciare così i tempi di trasferimento a Milano, ma lì sono sorti alcuni problemi. Mateta infatti nell’estate 2019 si era infortunato a un ginocchio quando era al Mainz, ko che lo tenne fuori per cinque mesi. Il ventottenne francese si era poi ben ripreso ed è reduce da cinque stagioni con almeno 30 presenze in campo, 46 nella scorsa e 34 in quella attuale, ma evidentemente il Milan si è voluto prendere del tempo in più per capire cosa fare. Proprio per questo motivo ora la Juve si è rifatta avanti per cercare di capire se ci sono condizioni favorevoli per arrivare alla fumata bianca.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

