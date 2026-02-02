Tuttosport.com
Oboavwoduo alla Juve, è ufficiale il giovane dal City: i dettagli sul contratto e il comunicato

Dopo Licina, i bianconeri hanno reso noto un altro colpo in prospettiva
La Juventus insiste con convinzione sulla linea verde, portando avanti una politica che negli ultimi anni è diventata una vera firma del club. Puntare sui giovani, anticipare la concorrenza e investire su profili di prospettiva è ormai una scelta strutturale, come dimostra il caso emblematico di Yildiz, strappato al Bayern Monaco. E dai bavaresi è arrivato anche LicinaÈ in questo solco che si colloca anche l’operazione Justin Oboavwoduo, attaccante cresciuto nel prestigioso vivaio del Manchester City, ulteriore tassello di una strategia che guarda al futuro con idee chiare e programmazione. Anche per lui prevista la tappa in Next Gen per completare il processo di crescita e aiutare Brambilla a raggiungere traguardi importanti.

Oboavwoduo alla Juve, il comunicato

"Justin Oboavwoduo è un nuovo attaccante della Juventus Next Gen: il giovane inglese, nato nel 2006 ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028. Oboavwoduo arriva dal Manchester City, dove ha mosso i primi passi nel settore giovanile, fino a conquistarsi un posto nelle selezioni della nazionale inglese. Dotato di grande velocità, tecnica e fiuto del gol, è pronto a mettersi alla prova in Italia e a proseguire il proprio percorso di crescita. 18 le apparizioni (competizioni nazionali e Youth League) stagionali con la maglia della squadra britannica con 6 gol e 5 assist all’attivo dimostrando così grande partecipazione alla produzione offensiva. Ci vediamo in campo, Justin!" - con questa nota ufficiale, il club ha reso noto l'acquisto.

Chi è Justin Oboavwoduo

Justin Oboavwoduo è un attaccante inglese nato il 23 agosto 2006 a Manchester. Cresciuto in uno dei contesti calcistici più evoluti d’Europa, ha sviluppato fin da giovanissimo una mentalità orientata al gioco offensivo e al dominio del pallone. È un calciatore moderno, dinamico, capace di interpretare più ruoli nel reparto avanzato. Può agire da punta centrale, da esterno offensivo o alle spalle dell’attaccante, adattandosi alle esigenze tattiche della squadra. La sua formazione nel City gli ha permesso di affinare tecnica, letture di gioco e capacità di muoversi tra le linee. Oboavwoduo è considerato uno dei prospetti più interessanti usciti dall’academy negli ultimi anni (QUI LA SCHEDA COMPLETA). Un talento ancora in fase di esplosione, ma con basi già molto solide.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

