Oboavwoduo alla Juve, è ufficiale il giovane dal City: i dettagli sul contratto e il comunicato

La Juventus insiste con convinzione sulla linea verde, portando avanti una politica che negli ultimi anni è diventata una vera firma del club. Puntare sui giovani, anticipare la concorrenza e investire su profili di prospettiva è ormai una scelta strutturale, come dimostra il caso emblematico di Yildiz , strappato al Bayern Monaco. E dai bavaresi è arrivato anche Licina . È in questo solco che si colloca anche l’operazione Justin Oboavwoduo , attaccante cresciuto nel prestigioso vivaio del Manchester City , ulteriore tassello di una strategia che guarda al futuro con idee chiare e programmazione. Anche per lui prevista la tappa in Next Gen per completare il processo di crescita e aiutare Brambilla a raggiungere traguardi importanti.

Oboavwoduo alla Juve, il comunicato

"Justin Oboavwoduo è un nuovo attaccante della Juventus Next Gen: il giovane inglese, nato nel 2006 ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028. Oboavwoduo arriva dal Manchester City, dove ha mosso i primi passi nel settore giovanile, fino a conquistarsi un posto nelle selezioni della nazionale inglese. Dotato di grande velocità, tecnica e fiuto del gol, è pronto a mettersi alla prova in Italia e a proseguire il proprio percorso di crescita. 18 le apparizioni (competizioni nazionali e Youth League) stagionali con la maglia della squadra britannica con 6 gol e 5 assist all’attivo dimostrando così grande partecipazione alla produzione offensiva. Ci vediamo in campo, Justin!" - con questa nota ufficiale, il club ha reso noto l'acquisto.

Chi è Justin Oboavwoduo

Justin Oboavwoduo è un attaccante inglese nato il 23 agosto 2006 a Manchester. Cresciuto in uno dei contesti calcistici più evoluti d’Europa, ha sviluppato fin da giovanissimo una mentalità orientata al gioco offensivo e al dominio del pallone. È un calciatore moderno, dinamico, capace di interpretare più ruoli nel reparto avanzato. Può agire da punta centrale, da esterno offensivo o alle spalle dell’attaccante, adattandosi alle esigenze tattiche della squadra. La sua formazione nel City gli ha permesso di affinare tecnica, letture di gioco e capacità di muoversi tra le linee. Oboavwoduo è considerato uno dei prospetti più interessanti usciti dall’academy negli ultimi anni (QUI LA SCHEDA COMPLETA). Un talento ancora in fase di esplosione, ma con basi già molto solide.

