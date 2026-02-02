Holm sorprende i tifosi: "La Juve agli juventini fratello, mi hai già gasato". Così li ha conquistati

"Dal sogno alla realtà! Fiero di firmare per la Juventus! Andiamo bianconeri!" ("From dream to reality! I’m really proud of signing for Juventus. Andiamo bianconeri!"). Così Emil Holm inaugura la sua nuova avventura alla corte di Luciano Spalletti . Il centrocampista classe 2000, arriva da Bologna con la formula del prestito con diritto di riscatto esercitabile a fronte di un esborso pari a 15 milioni pagabili in tre anni. Un'operazione che ha previsto lo scambio con Joao Mario , che con la stessa formula raggiunge la formazione di Vincenzo Italiano . Per lo svedese, che in Italia ha indossato anche le maglie di Spezia (2022-2023) e Atalanta (2023-2024), si corona finalmente un sogno coltivato fin da bambino. E ai tifosi più scettici che pensano sia niente più che retorica, l'ex rossoblù ha riservato una prova inconfutabile. Poche ore dopo aver firmato il nuovo contratto fino al 30 giugno 2026, il giocatore ha infatti condiviso sui propri profili social una foto che lo ritrae da bambino con indosso la maglia della Juve, quella con lo stemma adottato nel 2004 e sostituito dalla "J" nel 2017. Il nuovo numero 2 bianconero ha inoltre pubblicato le foto ufficiali della presentazione (scelta come immagine profilo) e della firma a fianco di Damien Comolli . L'ufficialità ha così provocato la pronta reazione di tantissimi utenti, tifosi e perfino ex compagni a Casteldebole tra cui Remo Freuler , che ha commentato con le emoji delle fiamme e degli occhi a cuoricino. Così anche gli ex Bologna Dan Ndoye , "Congratulazioni fratello!" e Martin Erlic , "In bocca al lupo!". E ancora, i connazionali Benjamin Nygren (attaccante in forza al Celtic) "Congratulazioni, fratello mio!" e Pontus Dahlberg (portiere del Lillestrom), che ha risposto con delle fiamme di incitamento. Insomma, una prova che ha convinto il popolo bianconero, come dimostrano messaggi del tipo: "La Juve agli juventini!".

Holm: "Sognavo la Juve da bambino"

Queste invece le prime parole di Holm, intervenuto all'intervista di presentazione rilasciata sui canali ufficiali del club: "La Juventus è un grande, grande club. Sono molto orgogloso di essere qua. Che tipo di giocatore sono? Sono un giocatore forte. Devo dare sempre il 100% per aiutare la squadra. Credo di avere un buon cross e sono molto forte in fase difensiva. Per me è una grande opportunità. La Juventus è il mio sogno da quando ero un bambino, quindi voglio dare una grande mano alla squadra, stare sempre positivo e aiutare i miei compagni. Le mie passioni più grandi fuori campo? Mi piace vedere film. Amo i film del degli anni Novanta e del Duemila. E poi stare con la mia fidanzata, fare un po' di giri in città, prendere un caffè. Cose tranquille insomma. Che squadra trovo? È una squadra molto forte. Dove tutti fanno tutto per i compagni. È una squadra molto organizzata. Mi piacciono tante cose di come giocano, una partita con tre difensori e un'altra con quattro... Mi piace la velocità nel gioco e la libertà. Ciao a tutti i tifosi! Ci vediamo presto all'Allianz Stadium!". Acquistato dal Bologna nel giugno 2024, con la maglia dei Felsinei Holm ha accumulato 48 presenze complessive, chiudendo con un bilancio di 2 reti e 6 assist. Del 2022 invece l'esordio con la nazionale svedese, che lo ha visto scendere in campo 16 volte e andare a segno in 2 occasioni. Nel suo palmarès, la Coppa Italia 2024-2025 e l'Europa League 2023-2024 conquistata agli ordini di Gian Piero Gasperini.