Yildiz, McKennie e Spalletti: Comolli, perché i rinnovi Juve contano più del mercato amaro

TORINO - Finisce un mercato, se ne apre un altro. Se possibile più importante, perché riguarda la Juve che verrà. Perché fornirà una fotografia reale della squadra che si presenterà ai blocchi di partenza l’anno prossimo. È certamente rimasto in bocca l’amaro per non aver arricchito la rosa di un attaccante con le caratteristiche richieste dalla parte tecnica, ma è già necessario guardare avanti. L’agenda di Damien Comolli è fitta di impegni, che riguardano in particolare tre situazioni scottanti. Anzi, fortunatamente due e mezzo: i rinnovi di Kenan Yildiz, Weston McKennie e Luciano Spalletti. I veri colpi per il futuro, i tre uomini sui quali dovrà poggiare la Juve di domani. Per quanto riguarda il turco, in realtà, è già tutto apparecchiato: ormai la firma sul prolungamento è un dettaglio solo da smarcare. L’intesa è stata trovata praticamente su tutto, in particolare sulla cifra dell’ingaggio: 6 milioni di euro all’anno come Jonathan David. Una mossa che renderà Yildiz il giocatore più pagato della rosa della prossima stagione, vista e considerata la situazione di Dusan Vlahovic, destinato a lasciare la Continassa da free agent.
McKennie più unico che raro
Rimanendo sul campo, però, resta un tassello chiave da sistemare: il prolungamento di Weston McKennie. L’urgenza più impellente di tutte. Con i gol, gli assist, le prestazioni e la duttilità più unica che rara in Europa sta attirando l’attenzione di tantissimi club. In Premier League, ma anche in Liga e in Serie A. La settimana prossima inizia l’opera di ricostruzione dei rapporti tra la Juve e l’entourage. I bianconeri non sono in una posizione di comfort: di potenziali parametri zero forti come lo statunitense ce ne sono pochissimi. E anche per lui, ormai, il club è entrato nell’ordine d’idee di riservargli un trattamento da top player. Attualmente ha un ingaggio da 2.5 milioni di euro netti a stagione. Il McKennie della versione spallettiana ne può chiedere persino di più, facendo leva su una continuità di rendimento notevole finora. La Juve valuta questo scenario, ragionando con una nuova scadenza nel 2028.
Spalletti aspetta Comolli
Ma serve un’accelerata: la prossima settimana si entra nel vivo con gli agenti del texano. Di sicuro, parte del futuro di Wes (mai così felice prima d’ora) dipende da quello di Luciano Spalletti. Apprezzato da ogni singolo componente della società, stimato senza frontiere dalla proprietà e molto ben voluto dallo spogliatoio. Oggi Lucio unisce tutti. È difficile pensare ad una Juve senza l’allenatore che negli ultimi tre mesi ha vinto 13 partite su 20 tra campionato, Champions League e Coppa Italia. Spalletti aspetta una chiamata da parte di Comolli. Non ha fretta, ma è chiaro che la società sia consapevole di dover affrontare l’argomento rinnovo ben prima dell’arrivo della primavera. C’è sempre un’opzione unilaterale esercitabile dal club in caso di approdo tra le prime quattro, ma sarebbe una strada inelegante per rappresentare l’ambizione della Juve. La fame di vittorie, tornata da qualche settimana. Riaffiorata proprio con Lucio, coinvolto anima e corpo nell’universo bianconero.
