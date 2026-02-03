Yildiz, McKennie e Spalletti: Comolli, perché i rinnovi Juve contano più del mercato amaro

TORINO - Finisce un mercato, se ne apre un altro. Se possibile più importante, perché riguarda la Juve che verrà. Perché fornirà una fotografia reale della squadra che si presenterà ai blocchi di partenza l’anno prossimo. È certamente rimasto in bocca l’amaro per non aver arricchito la rosa di un attaccante con le caratteristiche richieste dalla parte tecnica, ma è già necessario guardare avanti. L’agenda di Damien Comolli è fitta di impegni, che riguardano in particolare tre situazioni scottanti. Anzi, fortunatamente due e mezzo: i rinnovi di Kenan Yildiz, Weston McKennie e Luciano Spalletti. I veri colpi per il futuro, i tre uomini sui quali dovrà poggiare la Juve di domani. Per quanto riguarda il turco, in realtà, è già tutto apparecchiato: ormai la firma sul prolungamento è un dettaglio solo da smarcare. L’intesa è stata trovata praticamente su tutto, in particolare sulla cifra dell’ingaggio: 6 milioni di euro all’anno come Jonathan David. Una mossa che renderà Yildiz il giocatore più pagato della rosa della prossima stagione, vista e considerata la situazione di Dusan Vlahovic, destinato a lasciare la Continassa da free agent.