Gol con balletto in faccia all'Inter, ora la Juve e il ruolo di Spalletti: cosa aspettarsi da Holm

Emil Holm ha il cuore bianconero. A confermarlo è lui stesso, con quella foto pubblicata sui social che ha già conquistato i tifosi. A cinque anni un caschetto per la bici e il bianconero addosso. È lecito pensare che per lui, la chiamata della Juve, è stata letteralmente un sogno. E per questo motivo l'esterno destro l'ha colta senza pensarci due volte, nonostante non abbia grosse certezze sul futuro. Nel caso in cui la Vecchia Signora decidesse di riscattarlo a fine stagione per prenderlo a titolo definitivo la cifra fissata è quella di 15 milioni più 3 di bonus. Non è scontato, anzi: i bianconeri hanno già bloccato Celik e Mingueza e per questo motivo ogni discorso sarà rimandato alla sessione estiva di calciomercato.