Comolli-Ottolini, no alla Juve testarda: l'esempio lampante che spiega i muri per Icardi e Kolo

Il rammarico, per un colpo che avrebbe potuto davvero cambiare faccia al mercato invernale della Juventus, va di pari passo con la rassicurante consapevolezza che più di così - forse - si sarebbe potuto fare ben poco. Ottolini e Comolli hanno scandagliato il mercato della punta con il righello in mano: margine di manovra ridotto, formule obbligate, soltanto prestiti con diritto per profili su cui i club proprietari hanno alzato muri incompatibili con le disponibilità bianconere. Così, tra esplorazioni, flirt e dietrofront, il risultato è un nulla di fatto che non sorprende chi conosce il perimetro stretto entro cui si è mossa la dirigenza. L’esempio più lampante - forse - coincide proprio con il primo dei “no” incassati dalla Juventus: quello di En-Nesyri.