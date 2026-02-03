Spalletti, ecco l'attaccante per la Juve: novità Vlahovic alla Continassa

Dusan Vlahovic comincia finalmente a vedere uno spiraglio dopo mesi complicati. Il lungo stop che lo ha tenuto lontano dal campo sta entrando in una fase più incoraggiante, anche se la strada verso il rientro non è ancora conclusa. Alla Continassa il clima è di cauto ottimismo, con lo staff bianconero che continua a lavorare senza accelerazioni. L’obiettivo è chiaro: riportare il numero 9 nelle migliori condizioni possibili. Nessuna forzatura, solo progressione e attenzione. La Juventus sa quanto Vlahovic possa essere determinante. Per questo la parola d’ordine resta prudenza.

L’infortunio che ha fermato il numero 9

Lo stop di Vlahovic risale al 29 novembre, una data che i tifosi bianconeri ricordano bene. Durante Juventus-Cagliari, al 29’ del primo tempo, il centravanti serbo si è improvvisamente arrestato dopo uno scatto palla al piede. L’azione si era conclusa con un tiro in diagonale, ma subito dopo è arrivato il dolore. Vlahovic si è fermato, portandosi la mano alla coscia sinistra e chiedendo immediatamente il cambio. Le sue espressioni hanno fatto capire fin da subito la gravità della situazione. Gli esami strumentali hanno poi confermato i timori iniziali. La diagnosi è stata chiara: lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo sinistro. Un infortunio serio, che ha richiesto tempi lunghi e massima cautela nel percorso di recupero.

Il ritorno alla Continassa e i primi segnali positivi

Nella giornata odierna Vlahovic è tornato a lavorare alla Continassa, un passaggio tutt’altro che banale. Il rientro al centro sportivo rappresenta uno step fondamentale nel processo di riabilitazione e riatletizzazione. Il lavoro procede sotto la supervisione costante dello staff medico e atletico della Juventus. Al momento non si parla ancora di forzare o accelerare i tempi. L’attenzione è rivolta al recupero completo, sia fisico che atletico. I segnali, però, sono incoraggianti e lasciano intravedere un’evoluzione positiva. La sensazione è che il peggio sia ormai alle spalle. Ogni seduta viene valutata giorno per giorno, con l’obiettivo di evitare qualsiasi rischio di ricaduta. La Juventus vuole ritrovare Vlahovic al 100%, non prima.