Marotta, il colpo Juve è il più bello: "Irripetibile". Agnelli modello e Cherubini: "Con lui..."

"Ho avuto la possibilità di vivere San Siro fin da piccolo. Rappresenta un'icona strutturale di Milano, ma anche un contenitore di grandi emozioni. Il valore della memoria è uno dei più importanti dell'essere umano e dobbiamo salvaguardarlo. Ho visto la finale di Champions nel maggio del '65 e quello fu il mio impatto con lo stadio, non si può dimenticare. Ricordo un terreno molto allentato, una giornata piovosa e un gol fortunoso. Non posso dimenticarli e lo stesso vale per altri più recenti da dirigente nerazzurro, come il derby della seconda stella nell'aprile 2024 con il 2-1 in casa del Milan o il successo contro l' Udinese nella gestione Conte che ci ha permesso di festeggiare lo Scudetto. C'è stato un periodo di stallo in Italia che ci ha portato a essere fanalino di coda nelle strutture. In Europa sono stati creati o ristrutturati 250 stadio negli ultimi 20 anni, tra questi solo 6 in Italia. Non abbiamo considerato il cuore essenziale di ogni club, deve essere la casa dei tifosi, delle società, dei giocatori".

Marotta: "In Italia più fantasia che finanziamenti"

"Rappresenta anche un asset patrimoniale di grande rilevanza, che porta ad aumentare i ricavi. Siamo fanalino di coda, noi ricaviamo 80 milioni di euro, il Milan uguale… Il Real Madrid e il Barcellona arrivano tra i 250 e i 300 milioni, i Blancos hanno l'obiettivo di superare i 500 milioni. Noi pensiamo di più che raddoppiare gli introiti derivanti dal matchday e da tutte le attività che vengono svolte durante la settimana. Il mercato? Siamo in grande involuzione. All'inizio degli anni 2000 il player trading lo conoscevamo solo per attrarre giocatori importanti, mentre oggi le plusvalenze sono voci rilevanti nei bilanci. Il calciomercato in Italia ora non può che portare operazioni che portano a pareggi di bilancio. Tranne il Como e la Fiorentina, il resto si sono abbastanza contenuti nelle spese. Si dovrà essere lungimiranti, spazio alla fantasia, alla creatività e alla competenza dei manager più che ai finanziamenti dei soci".

Marotta: "Stadi italiani non invitanti e bagni obsoleti"

"Prendendo ad esempio San Siro, per i tifosi le prime difficoltà nascono nel trovare parcheggio, nell'arrivare con facilità e nel vivere i 90-100 minuti delle partite in termini di hospitality, intendo per avere una birra, un panino… Non c'è grande disponibilità, la struttura non lo permette. Abbiamo anche dei bagni obsoleti, non rispondono agli standard minimi di accoglienza e sicurezza. Questo non stimola il venire con le famiglie e i bambini. Ci saranno spazi per loro nel nuovo impianto, che potranno vedere il match da un'angolazione diversa, semplicemente con un aspetto ludico, avendo pure i confort minimi che un ragazzino deve avere. Non sono un grande conservatore di queste cose. Avendo però un vissuto abbastanza lungo e vincente, alcuni ricordi si sono concretizzati in qualcosa di tangibile che mi rimane in casa o soprattutto in ufficio. Ho preso una zolletta del campo dopo Inter-Udinese, partita che ha sugellato la vittoria del mio primo Scudetto qui. Non avrei immaginato di conquistare così facilmente e velocemente un titolo, vincendone poi altri, facendo finali di Champions…".