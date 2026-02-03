Dalla Juve al call center: la meteora che nessuno ricorda, neanche voi. Deniz, non fare come lui...

Il ritorno in Olanda e il call center

Il tempo a Torino di De Windt è quindi esaurito e così nel Gennaio del 2002 decide di tornare a casa, dove ad aspettarlo ci sono la madre e la sorella minore, che non erano potute andare a vivere con lui in Italia. In Olanda svolge dei provini con Haarlem RKC Waalwijk, non venendo preso. Da qui il ragazzo decide di prendersi una pausa dal calcio professionistico, finendo a lavorare in un call center della compagnia KPN. La Juventus non è l'ultima squadra dell'ex wonderkid, che continua a disputare gare nei campionati dilettantistici, vestendo le maglie di Huizen, Argon, Rijnsburgse Boys e CSW, ultima formazione in cui risulta tesserato. Questa storia non è un caso isolato. Con la maglia bianconera a non essere riusciti ad approdare in prima squadra ci sono stati: Pericard, O'Brien e Bouy. L'augurio per Deniz quindi è quello di non percorrere le stesse orme di Sergio De Windt.