Openda da parte, ritorno su Kolo Muani: Juve, niente attaccanti low cost

Kolo Muani, PSG e Juventus: una pista ancora aperta

La certezza a cui si alludeva prima? Essere riusciti a ricostruire da zero i rapporti - ai minimi storici - con il Psg, che aveva persino aperto al prestito con diritto di riscatto. La stessa formula su cui i parigini erano stati intransigenti in estate e che ha portato Kolo a finire controvoglia in Premier League. A far saltare tutto, infatti, è stato il Tottenham che però, a partire da giugno, non potrà più dire la sua sul cartellino di Kolo, dal momento che farà rientro a Parigi. Ora che i toni possono dirsi più distesi e che il Psg non sembra avere nessuna intenzione di reintegrarlo in rosa, la Juve avrà modo di programmare per l’estate - sempre che ad arrivare non sia Osimhen - il terzo e ultimo assalto al francese, ben lieto di poter riabbracciare i suoi compagni bianconeri con cui non ha mai perso i contatti. La pista Kolo è, dunque, tutto fuorché accantonata. Starà al duo Ottolini-Comolli continuare a batterla nei prossimi mesi, per anticipare la concorrenza e consegnare a Spalletti un attaccante degno dell’eccellente gestione registrata fin qui in bianconero.