Atalanta-Juventus: probabili formazioni Coppa Italia, orario e dove vederla in tv e streaming

Contro il Parma la Juve ha messo in campo una prestazione di altissimo livello, vincendo per 4-1. Ora i bianconeri si preparano a scendere di nuovo in campo, questa volta contro l'Atalanta nei quarti di finale di Coppa Italia. Per la squadra di Spalletti si tratta di una sfida importantissima, da vincere a ogni costo. Battere la squadra di Palladino (che ha recuperato anche l'ultimo pezzo), però, sarà tutt'altro che facile, anche se i nerazzurri non stanno vivendo un grande momento di forma. Nelle ultime due uscite, infatti, la Dea ha pareggiato 0-0 contro il Como e perso 1-0 contro l'Union Saint Guilloise. I bianconeri, al contrario, sono reduci da 3 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 4 partite giocate. L'obiettivo sarà quindi quello di continuare questa striscia positiva così da raggiungere le semifinali, dove la Juventus andrebbe a sfidare la vincente tra Bologna e Lazio.